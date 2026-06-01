 Per Rusijos smūgius Dnipropetrovskui žuvo moteris, 9 asmenys sužeisti

Per Rusijos smūgius Dnipropetrovskui žuvo moteris, 9 asmenys sužeisti

2026-06-01 00:25
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Per Rusijos atakas Ukrainos Dnipropetrovsko srityje sekmadienį žuvo moteris, dar devyni asmenys buvo sužeisti. Tai „Telegram“ kanale pranešė srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža.

<span>Per Rusijos smūgius Dnipropetrovskui žuvo moteris, 9 asmenys sužeisti</span>
Per Rusijos smūgius Dnipropetrovskui žuvo moteris, 9 asmenys sužeisti / EPA-ELTOS nuotr.

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„Priešas beveik 40 kartų dronais, iš artilerijos bei aviacinėmis bombomis atakavo keturis regiono rajonus“, – rašė jis.

Apgadinta infrastruktūra, daugiabučiai, administracinis pastatas, degalinė, automobiliai. Per apšaudymą žuvo 50-metė moteris. Devyni žmonės buvo sužeisti.

Per rusų drono smūgį sunaikintas pašto skyrius Dnipro mieste. Pastatas visiškai sudegė.

Anksčiau pranešta, kad naktį į sekmadienį rusų dronas smogė policijos automobiliui Chersone. Buvo sužeisti trys pareigūnai.

„Nepaisant nuolatinio pavojaus, policininkai toliau vykdo savo pareigas, gelbsti žmones ir suteikia pagalbą visiems, kuriems jos reikia“, – „Telegram“ kanale teigė  Ukrainos patrulių policijos skyriaus vadovas Oleksijus Biložyckis.

 
Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Dnipropetrovsko sritis
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