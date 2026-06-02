Rusijos raketų smūgiai sudrebino Kyjivą: yra žuvusiųjų

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko platformoje „Telegram“ pranešė, kad sostinėje žuvo keturi žmonės.
Anksčiau Kyjivo karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka skelbė apie tris žuvusiuosius.
Sostinės pareigūnai toliau vertina raketų smūgių padarytą žalą.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai sostinėje Kyjive girdėjo kelis sprogimus, o miesto pareigūnai teigė, kad Rusija naudoja balistines raketas.
Rusija, kuri į Ukrainą įsiveržė daugiau nei prieš ketverius metus, beveik kasdien bombarduoja savo kaimynę, o Kyjivas reguliariai atsako tuo pačiu. Derybos dėl kruviniausio nuo Antrojo pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo tebėra įstrigusios.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš kelias dienas įspėjo, kad Rusija rengia „naują didžiulį smūgį“ jo šaliai.
„Sprogimai mieste. Dirba oro gynybos pajėgos! Likite slėptuvėse!“ – „Telegram“ įraše ragino Kyjivo meras V. Klyčko.
AFP žurnalistai stebėjo, kaip gyventojai, nešini krepšiais ir antklodėmis, skubėjo į slėptuves, o iš Kyjivo centro kilo didelis dūmų stulpas.
Pranešama apie dešimtis sužeistųjų. V. Klyčko pridūrė, kad keliuose miesto rajonuose dingo elektra.
T. Tkačenka sakė, kad „priešas smūgiuoja balistinėmis raketomis“.
Mirtinų smūgių suduota ir Ukrainos rytuose.
Dnipre per rusų ataką žuvo penki žmonės, pranešė vietos karinė administracija. Gubernatorius Oleksandras Hanža anksčiau skelbė apie keturis žuvusiuosius ir 16 sužeistųjų, įskaitant kelis kritinės būklės asmenis.
Charkive buvo sužeista dešimt žmonių, įskaitant vaiką, pranešė meras Ihoris Terechovas.
Tuo metu per Ukrainos drono smūgį Rusijos Kursko srityje, netoli Ukrainos sienos, žuvo vienas žmogus, pranešė regiono gubernatorius Aleksandras Chinšteinas.
Reaguodama į kasdienius Rusijos bombardavimus, Ukraina taip pat suintensyvino smūgius okupuotoms teritorijoms ir Rusijai.
JAV tarpininkaujamos pastangos derėtis dėl konflikto užbaigimo įstrigo kilus karui Artimuosiuose Rytuose, reikalaujančiam Vašingtono dėmesio ir išteklių.