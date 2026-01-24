Rusijos naktiniai smūgiai Kyjive ir Charkive nusinešė vieno žmogaus gyvybę, dar 23 buvo sužeisti

Ukrainoje paskelbtas oro pavojus, o Kyjivo pareigūnai įspėjo apie dronų ir balistinių raketų atakas.
„Kyjivas yra masiškai puolamas priešo. Nepalikite slėptuvių!“ – socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.
Jis pridūrė, kad atakų metu buvo apgadinta keletas negyvenamųjų pastatų.
„Šiuo metu žinoma, kad vienas žmogus žuvo, o keturi buvo sužeisti“, – vėliau pridūrė meras.
Pasak V. Klyčko, trys iš keturių sužeistųjų nuvežti į ligoninę.
Jis pridūrė, kad keliuose pastatuose, apgadintuose dronų nuolaužų, kilo gaisrai, o kai kuriose sostinės dalyse nutrūko šildymo ir vandens tiekimas.
Dar keturi žmonės buvo sužeisti Kyjivo srityje, nurodė karinės valdžios atstovas.
Charkive – antrame pagal dydį Ukrainos mieste – meras Ihoris Terechovas pranešė apie Irano gamybos bepiločių orlaivių „Shahed“ ataką. Jis pridūrė, kad smūgis apgadino kelis gyvenamuosius pastatus prie sienos su Rusija.
Vietos policija „Telegram“ pranešė, kad dronų smūgiai Charkivo srityje sužeidė 15 žmonių ir apgadino kelis medicinos objektus.
Šie smūgiai buvo suduoti tuo metu, kai penktadienį Abu Dabyje įvyko pirmasis Rusijos, Ukrainos ir Jungtinių Valstijų derybų raundas dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiūlyto plano, kuriuo siekiama užbaigti beveik ketverius metus trunkančią plataus masto invaziją.