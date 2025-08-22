Per Rusijos ataką Vakarų Ukrainoje smogta amerikiečių gamyklai

Šis oro išpuolis Ukrainos dalyje, kuri iš esmės nepatiria tokių tikslingų atakų, buvo viena didžiausių Rusijos atakų šiais metais.
Apie tai pranešama intensyvėjant diplomatinėms pastangoms nutraukti karą: JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) Aliaskoje susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, o po to į Vašingtoną atskiroms deryboms pasikvietė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Europos lyderius.
Maskva prieštarauja pagrindiniams pasiūlymų dėl taikos aspektams.
Rusijos gynybos ministerija nurodė, kad smūgiai buvo nukreipti į „Ukrainos karinio pramoninio komplekso objektus“, įskaitant dronų gamyklas, sandėlius, raketų paleidimo aikšteles ir Ukrainos karių susitelkimo vietas. Rusija ne kartą neigė, kad taikosi į civilines Ukrainos teritorijas.
Tačiau socialiniame tinkle „X“ Ukrainos prezidentas rašė, kad „rusai praktiškai sudegino amerikiečių įmonę, gaminančią elektronikos prietaisus – buitinę techniką, nieko karinio“.
„Rusai tiksliai žinojo, kur paleido raketas. Manome, kad tai buvo sąmoningas išpuolis prieš amerikiečių turtą ir investicijas Ukrainoje“, – rašė V. Zelenskis ir pridūrė: „Įspūdingas išpuolis tuo metu, kai pasaulis laukia aiškaus Rusijos atsakymo dėl derybų dėl karo užbaigimo.“
Praėjusį mėnesį D. Trumpas suabejojo V. Putino įsipareigojimu užbaigti karą, sakydamas, kad Rusijos lyderis „gražiai kalba, o tada visus bombarduoja“.
Nuo pirmadienio derybų Baltuosiuose rūmuose Rusija į Ukrainą paleido beveik 1 tūkst. ilgojo nuotolio dronų ir raketų, rodo Ukrainos sukaupti duomenys.