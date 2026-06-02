Per Rusijos ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai trylika žmonių

Smūgiai suduoti po to, kai Maskva pagrasino didelio masto ataka ir įspėjo užsienio piliečius palikti Kyjivą.
Kyjivo pareigūnai anksčiau skambino pavojaus varpais, kad Rusija ruošia dar vieną masinę ataką po virtinės mirtinų smūgių.
Sostinėje esantys naujienų agentūros AFP žurnalistai girdėjo kaukiančias oro pavojaus sirenas, o po jų – virtinę garsių sprogimų, trukusių visą naktį. Gyventojai su krepšiais ir antklodėmis skubėjo slėptis perpildytose metropoliteno stotyse.
Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido 73 raketas ir 656 dronus. Nurodoma, kad ukrainiečiai numušė 602 dronus ir 40 raketų.
Maskva bombarduoja Ukrainą beveik kasdien nuo pat invazijos pradžios 2022 metų vasarį. Šis karas dabar yra kruviniausias Europos žemėje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų – per jį žuvo šimtai tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus.
Rusija antradienį pareiškė, kad įvykdė didžiulį smūgį Ukrainos kariniam pramoniniam kompleksui, pasitelkdama ir hipergarsines raketas. Maskva neigia, kad jos pajėgos taikosi į civilius.
Tačiau Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pranešė, kad sostinėje žuvo keturi žmonės, o dar mažiausiai 58, įskaitant du vaikus, buvo sužeisti.
Anot prezidento Volodymyro Zelenskio, kurį citavo portalas „The Kyiv Independent“, Kyjivo ligoninėse tebėra 38 žmonės.
Toliau pietuose esančiame pramoniniame Dnipro mieste, atnaujintais duomenimis, žuvo devyni žmonės, įskaitant vaiką, dar maždaug 35 buvo sužeisti, pranešė V. Zelenskis.
AFP žurnalistai auštant matė sprogimus ir didžiulius dūmų stulpus virš Kyjivo. Gelbėtojai valė per ataką suniokotų daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų griuvėsius.
Per ataką mažiausiai vienoje miesto dalyje buvo nutrauktas elektros tiekimas, pranešė AFP žurnalistai.
Rytiniame Charkivo mieste, esančiame netoli Rusijos sienos, taip pat buvo sužeista 15 žmonių, įskaitant vaiką, teigė meras Ihoris Terechovas.
„Saugokite savo gyvybes“
Tuo tarpu per Ukrainos drono smūgį Rusijos Kursko srityje, netoli Ukrainos sienos, žuvo vienas žmogus, pranešė regiono gubernatorius Aleksandras Chinšteinas.
Kitas dronas sukėlė gaisrą naftos perdirbimo gamykloje Rusijos pietvakariniame Krasnodaro mieste, platformoje „Telegram“ pranešė jos operatyvinis štabas.
V. Zelenskis praėjusią savaitę sakė, jog Ukraina sužinojo, kad Rusija rengia naują masinį smūgį, ir paragino žmones paisyti sirenų, eiti į slėptuves ir „saugoti savo gyvybes“.
Jis pakartojo raginimą sąjungininkams leisti ir finansuoti „Patriot“ raketų, galinčių perimti Rusijos balistines raketas, tiekimą.
Praėjusią savaitę jis parašė JAV prezidentui Donaldui Trumpui ir JAV Kongresui, prašydamas „Patriot“ sistemų, kad būtų galima reaguoti į intensyvėjančias Rusijos oro atakas.
Ukraina taip pat suintensyvino smūgius okupuotose teritorijose ir Rusijoje, atsakydama į kasdienius Rusijos bombardavimus.
Gegužę Rusija į Ukrainą paleido rekordiškai daug – 8 150 – ilgojo nuotolio dronų, parodė AFP atlikta Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė. Tai 24 proc. daugiau nei balandį.
Remiantis oro pajėgų duomenimis, gegužę Kyjivas perėmė apie 90 proc. visų atskriejančių dronų ir raketų.