Per Rusijos apšaudymą Charkivo srityje vienas žmogus žuvo ir 14 buvo sužeista

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas.
„Per pastarąją parą nuo priešo smūgių nukentėjo Charkivo miestas ir penkios Charkivo srities gyvenvietės. Dėl apšaudymo vienas žmogus žuvo, o 14 buvo sužeista. Baranivkos kaime, Zoločivo bendruomenėje, žuvo 35 metų vyras, sužeisti 31, 33 ir 49 metų vyrai. Spodobivkos kaime, Ševčenkovės bendruomenėje, buvo sužeisti 19 metų ir 25 metų vyrai. Kivšarivkos kaime, Kupjansko bendruomenėje, sužeistas 83 metų vyras, Ševčenkovės kaime sužeista 82 metų moteris. Lozovos mieste sužeistas 39 metų vyras ir 47, 54, 66, 79 ir 80 metų moterys; Kupjansko-Vuzlovų kaime, Kupjansko bendruomenėje, sužeistas 44 metų vyras“, – rašė O. Syniehubovas.
Pasak jo, priešas regionui smogė 10 valdomų bombų, trimis FPV dronais ir vienu bepiločiu orlaiviu, kurio tipas nustatinėjamas.
Dėl apšaudymo Charkive išdaužyti bendrabučio langai, Kupjansko ir Lozovos rajonuose apgadinti privatūs namai, Bohoduchivo rajone apgadintas automobilis.
Regiono karinės administracijos vadovas pridūrė, kad per praėjusią parą užfiksuoti 223 koviniai susirėmimai.
Pietiniame Slobožanščinos sektoriuje priešas aštuonis kartus šturmavo Ukrainos dalinių pozicijas prie Odradnės, Kamjankos ir Bolohivkos gyvenviečių. Kupjansko kryptyje per parą įvyko 11 okupantų atakų. Gynybos pajėgos atrėmė priešo puolimą Stepovos Novoselivkos, Kupjansko, Petropavlivkos gyvenviečių rajonuose, taip pat link Mala Šapkivkos ir Piščanės.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Rusijos kariai smogė Lozovai Charkivo srityje naujo tipo valdomąja aviacine bomba, kuri nuskrido 130 kilometrų.