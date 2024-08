Per įkaitų dramą Rusijos kolonijoje kaliniai nužudė mažiausiai tris prižiūrėtojus

Vienoje Rusijos kolonijoje darbuotojus įkaitais penktadienį paėmę kaliniai nužudė mažiausiai tris kalėjimo prižiūrėtojus, pranešė pareigūnai ir nurodė, kad įkaitų pagrobėjai aiškiai buvo susiję su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė" (IS).

Rusijos specialiosios pajėgos šturmavo Rusijos pietinėje Volgogrado srityje esančią koloniją ir po kelias valandas trukusios priešpriešos nušovė visus keturis pagrobėjus.

Nuo birželio tai buvo jau antras incidentas, kai su IS susiję kaliniai paėmė darbuotojus įkaitais, ir tai įvyko tvyrant didelei etninei įtampai po kovo mėnesį įvykdyto teroro išpuolio vienoje Pamaskvės koncertų salėje.

„Keturi nusikaltėliai paėmė įkaitais aštuonis kolonijos darbuotojus ir keturis nuteistuosius“, – penktadienį pranešė Rusijos federalinės bausmių vykdymo tarnyba (FSIN).

Užpuolikai peiliu subadė darbuotojus, įskaitant kelis, kurie bandė priešintis.

Žuvo mažiausiai trys kalėjimo prižiūrėtojai, o dėl ketvirtojo prižiūrėtojo likimo pareigūnai pateikė prieštaringų pranešimų.

Rusijos nacionalinė gvardija pranešė, kad jos snaiperiai per „specialią operaciją“ nušovė įkaitų pagrobėjus.

Dar mažiausiai keturi kalėjimo prižiūrėtojai buvo hospitalizuoti, o dar keturi kaliniai buvo sužeisti.

FSIN teigimu, įkaitus kaliniai kolonijoje IK-19 paėmė per drausmės komisijos posėdį.

Rusijos socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti įkaitais paimti kalėjimo prižiūrėtojai, kai kurie iš jų – kruvini.

Juose taip pat matyti, kad įkaitų pagrobėjai laiko su „Islamo valstybė“ (IS) susijusias vėliavas. Vienas iš jų, mosuodamas peiliu, sakė, kad išpuolis yra „kerštas“ už Rusijos vykdomą musulmonų priespaudą po kovo mėnesį Pamaskvėje įvykdyto išpuolio koncertų salėje.

Tačiau naujienų agentūra AFP negalėjo patikrinti šių vaizdų autentiškumo.

Kol įkaitų drama tęsėsi, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad situacija bus aptarta eiliniame Saugumo tarybos posėdyje.

„Etninė nesantaika“

Volgogrado srities gubernatorius Andrejus Bočarovas užsiminė apie socialiniuose tinkluose pasirodžiusius pranešimus, kad įkaitų pagrobėjai nėra Rusijos piliečiai, tačiau jų tapatybės nepatvirtino.

„Kiekvienas mūsų teritorijoje esantis asmuo privalo gerbti ir laikytis Rusijos įstatymų. Neleisime, kad kas nors bandytų kurstyti etninę nesantaiką“, – sakoma srities administracijos paskelbtame pareiškime.

Islamo asociacija – Rusijos Federacijos musulmonų dvasinė administracija – pareiškė „kategoriškai nepritarianti“ šiam „žiaurumui“ ir teigė, kad jis buvo "įkvėptas iš išorės“.

Kolonija IK-19 įsikūrusi Surovikino mieste už maždaug 850 kilometrų į pietus nuo Maskvos.

Tai jau antrasis incidentas, kai kaliniai, akivaizdžiai susiję su IS, paima įkaitus.

Birželį su IS susiję kaliniai surengė išpuolį kalėjime pietinėje Rostovo srityje.

Tąkart po kelias valandas trukusio susirėmimo Rusijos specialiosios pajėgos nukovė daugumą įkaitų pagrobėjų, vieną suėmė ir išlaisvino įkaitais paimtus sargybinius.

Rusijoje tvyro didelė įtampa dėl migracijos ir etninės priklausomybės po to, kai kovo mėnesį IS kovotojai Pamaskvės koncertų salėje surengė teroristinį išpuolį ir nužudė 145 žmones. Tai buvo daugiausiai aukų pareikalavęs teroro aktas Rusijoje per pastaruosius du dešimtmečius.

Atsakomybę už išpuolį prisiėmė IS padalinys Vidurinėje Azijoje, o keturi įtariamieji šauliai, kurie šiuo metu yra suimti, yra Tadžikistano piliečiai.

Milijonai žmonių iš Vidurinės Azijos, kuri kadaise priklausė Sovietų Sąjungai, gyvena Rusijoje, daugelis jų dirba žemos kvalifikacijos darbus, kad galėtų siųsti pinigus šeimoms.

IS ne kartą žadėjo atakuoti Rusiją dėl jos paramos Sirijos lyderiui Basharui al Assadui (Bašarui Asadui).