Rusija skleidžia melagingą pranešimą apie 1,7 mln. žuvusių ir dingusių Ukrainos karių

2025-08-20 20:05
Viljama Sudikienė (ELTA)

 Kremliaus kontroliuojami propagandiniai leidiniai skleidžia melagieną, kad Rusijos įsilaužėliai įsiskverbė į Ukrainos generalinio štabo duomenų bazę ir gavo informacijos apie „1,7 mln. žuvusių ir dingusių Ukrainos karių“.

Ukrainos kariai
Ukrainos kariai / Scanpix nuotr.

Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos Kovos su dezinformacija centras (CCD).

Tiek karių Ukraina neva prarado nuo plataus masto karo pradžios.  

„Iš tikrųjų tai yra visiškai absurdiškas melas, nes Ukraina per visą savo nepriklausomybės laikotarpį niekada neturėjo 1,7 mln. karių armijos“, – sakoma CCD pranešime.

Pasak Ukrainos generalinio štabo, 2025 m. rugpjūčio 20 d. duomenimis, nuo 2022 m. vasario 24 d. Rusijos pajėgos patyrė 1 072 700 aukų – žuvusiųjų ir sužeistųjų, tai iš esmės paneigia Rusijos propagandos paskleistus išgalvotus skaičius.

„Šios apgaulės tikslas – demoralizuoti ukrainiečius, įtikinti pasaulį „Ukrainos ginkluotųjų pajėgų išsekimu ir neveiksmingumu“ bei susilpninti tarptautinę paramą Ukrainai“, – pabrėžė CCD.

 

 

