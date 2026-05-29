Rusija siunčia „Disney“ darbuotoją už grotų: turėjo saldainių su narkotikais

Darbuotojas, kurį Rusijos žiniasklaida įvardijo kaip 46 metų Jugalą Daterao, šių metų sausį per muitinės patikrinimą Maskvos Šeremetjevo oro uoste turėjo „guminukų su narkotinėmis medžiagomis“, pranešė agentūra.
„Disney“ kol kas viešai šio sprendimo nepakomentavo.
Vyriškis į Rusiją keliavo iš Kataro, pranešė TASS. Kelios Rusijos žiniasklaidos priemonės jį vadino Indijos piliečiu.
J. Daterao teismui sakė, kad minima medžiaga jam buvo legaliai išrašyta JAV, „siekiant suvaldyti smegenų operacijos padarinius“, pranešė TASS.
Kol kas neaišku, kodėl jis keliavo į Rusiją.
Teismas pripažino jį kaltu dėl narkotikų platinimo ir kontrabandos, pranešė „RIA Novosti“, remdamasi regiono teismo spaudos tarnyba.
Jis nuteistas atlikti bausmę pataisos kolonijoje ir jam nurodyta sumokėti 30 tūkst. rublių (357 eurų) baudą.
Remiantis „LinkedIn“ profiliu, J. Daterao nuo 2019 metų dirba „The Walt Disney Company“ pramoginių programų vadovu.
Jo „Facebook“ paskyroje nurodoma, kad jis gyvena JAV Naujojo Džersio valstijoje.
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