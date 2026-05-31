Rusija pranešė apie esą į okupuotą Zaporižios AE pataikiusį droną, Ukraina neigia kaltinimus

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) socialiniuose tinkluose paskelbė, kad Rusijos valdomos jėgainės operatorius ją informavo apie drono smūgį turbinų pastatui, „kuris, kaip pranešama, pramušė skylę jo sienoje“.
Rusijos žiniasklaida išplatino valstybinės branduolinės energetikos korporacijos „Rosatom“ pareiškimą, kuriame Ukraina kaltinama tyčiniu išpuoliu – šį teiginį Kyjivas griežtai neigia.
Netoli fronto linijos Pietų Ukrainoje esanti Zaporižios AE yra didžiausia atominė elektrinė Europoje.
Maskva ir Kyjivas ne kartą kaltino vienas kitą keliant branduolinės katastrofos pavojų išpuoliais nuo pat tada, kai 2022 metais jėgainę užėmė Rusijos pajėgos.
„Neturi būti jokių išpuolių iš elektrinės ar prieš ją, – vėlų šeštadienio vakarą agentūros įraše socialiniame tinkle „X“ buvo cituojamas TATENA vadovas Rafaelis Grossi (Rafaelis Grosis). – Atakuoti branduolinius objektus yra tas pats, kas žaisti su ugnimi.“
„Rosatom“ teigė, kad dronas buvo valdomas šviesolaidiniu kabeliu, o tai esą paneigia „atsitiktinio smūgio galimybę“.
„Šiandien žengėme dar vieną žingsnį arčiau incidento, kuris, labai tikėtina, paveiks net ir tuos, kurie gyvena toli už Rusijos ir Ukrainos sienų“, – Rusijos žiniasklaidai sakė „Rosatom“ generalinis direktorius Aleksejus Lichačiovas.
Atmesdama šiuos kaltinimus, Ukrainos užsienio reikalų ministerija pareiškime teigė, kad jiems trūksta „logikos“.
„Neaišku, kodėl Ukraina turėtų smogti savo pačios atominei elektrinei, esančiai jos pačios teritorijoje, kurią ji pati siekia susigrąžinti savo suvereniai kontrolei“, – teigė ministerija.
„Šiuos pareiškimus vertiname kaip dar vieną šalies okupantės informacinę operaciją“, – tvirtino ji.
Ukrainos pajėgų grupė „Pivden“ socialiniame tinkle „Facebook“ rašė, kad ukrainiečiai „nesmogė Zaporižios atominės elektrinės 6-ajam blokui“, o jos „kariai veikia griežtai laikydamiesi tarptautinės humanitarinės teisės normų ir visiškai supranta bet kokių veiksmų, susijusių su branduoliniais objektais, pasekmes“.
Smūgis pramušė skylę mašinų skyriaus sienoje, tačiau svarbiausios įrangos nepažeidė, nurodė „Rosatom“.
Rusijos okupuotos Zaporižios srities pareigūnai balandį apkaltino Ukrainą įvykdžius smūgį, per kurį, jų teigimu, žuvo transporto darbuotojas.