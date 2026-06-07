 Rusija į Ukrainą paleido 236 dronus

Rusija į Ukrainą paleido 236 dronus

2026-06-07 12:20
BNS inf.

Rusijos pajėgos naktį į sekmadienį į Ukrainą paleido 236 dronus, pranešė Ukrainos oro gynybos pajėgos, numušusios arba nuslopinusios 215 iš jų.

<span>Rusija į Ukrainą paleido 236 dronus</span>
Rusija į Ukrainą paleido 236 dronus / Asociatyvi Scanpix nuotr.

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Jų pranešimą cituoja ukrainiečių portalas „Ukrainska Pravda“.

Pranešama, kad 17 atakos dronų pataikė į 13 vietų, o numuštų dronų nuolaužos nukrito devyniose lokacijose.

Ryte ataka dar tęsėsi, keliems Rusijos dronams vis dar esant Ukrainos oro erdvėje. Tarp atakuojamų regionų – Odesos, Chersono, Donecko ir Zaporižios sritys.

Kaip skelbė pareigūnai, Ukrainoje sekmadienį per Rusijos dronų atakas žuvo du žmonės.

Ukrainos pietinėje Zaporižios srityje per Rusijos drono smūgį žuvo 56 metų vyras, dirbęs mikroautobuso vairuotoju, sekmadienį platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.

Dar vienas 59 metų vyras žuvo per kitą ataką centrinėje Dnipropetrovsko srityje, Rusijos dronams ir aviacinėms bomboms apšaudžius du rajonus, sekmadienį „Telegram“ paskelbė regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža.

Per šiuos išpuolius buvo sužeistas 35 metų vyras ir apgadinta infrastruktūra, teigė O. Hanža.

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