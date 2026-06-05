Rumunijos Konstancos uoste sprogo jūrinis dronas

„Šį rytą, birželio 5 dieną, Konstancos civiliniame uoste aptiktas jūrinis dronas (...) susisprogdino apie 10 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, bet nenukentėjo nė vienas žmogus“, – sakoma šalies Gynybos ministerijos pranešime.
Dronas nebuvo Rumunijos kariuomenės įrangos dalis ir nedalyvavo pastarosiose jos pratybose Juodosios jūros regione, nurodė ministerija. Pareigūnai pranešė, kad teritorija buvo evakuota.
Nepaprastųjų situacijų departamento vadovas Raedas Arafatas per spaudos konferenciją sakė, kad buvo pasitelkti sraigtasparniai kitų dronų paieškai, o pareigūnai gyventojams išsiuntė įspėjamąsias trumpąsias žinutes.
„Yra tikimybė, kad gali būti ir kitų dronų, – teigė jis. – Mes nepanikuojame. Tai prevencinės priemonės. Jei yra kitų dronų, norime užtikrinti, kad neįvyktų dar vienas sprogimas teritorijoje, iš kurios žmonės nėra evakuoti.“
Rumunijos prezidentas Nicusoras Danas pareiškė, kad teisėsaugos ir saugumo tarnybos prieš sprogimą „veikė greitai ir prevenciškai“, o prioritetas buvo gyvybių apsauga ir uosto infrastruktūros saugumas.
„Prie sienos vykstant kariniam konfliktui akivaizdu, kad saugumo aplinka, kurioje esame, yra jautri, todėl išlaikysime aukštą budrumo lygį“, – sakė N. Danas ir pridūrė, kad šis incidentas yra „tiesioginė Rusijos prieš Ukrainą pradėto agresijos karo pasekmė“.
Rusijos ambasada pranešime platformoje „Telegram“ nurodė, kad penktadienio rytą Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste sprogęs jūrinis dronas yra ukrainietiškas.
„Tai Ukrainos nepilotuojamos jūrų transporto priemonės“, – teigė ji ir pridūrė, kad bandymai „tiesiogiai ar netiesiogiai“ susieti droną su Rusija yra „visiškai nepagrįsti“.
Ukraina kol kas nekomentavo šios situacijos.
Tai naujausias incidentas po to, kai šalyje į daugiabutį praėjusią savaitę įsirėžus Rusijai priskiriamam dronui buvo sužeisti du žmonės.
Šie du incidentai yra vieni naujausių iš virtinės dronų įsiveržimų į NATO narės teritoriją nuo tada, kai 2022 metų vasarį Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
Trečiadienį Rumunijos pajėgos Juodojoje jūroje sunaikino dar vieną jūrinį droną. Gynybos ministerija nurodė, kad nuo karo kaimyninėje šalyje pradžios Rumunijos karinis jūrų laivynas Juodosios jūros baseine neutralizavo devynias iš 156 jūros minų.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį po incidento pažadėjo paramą Rumunijai, sakydamas: „Mes padarysime viską, ką jūsų pareigūnai laikys būtinu, kad apsaugotume sausumos ir oro suverenitetą.“
„Galite mumis pasikliauti“, – sakė E. Macronas.
Savo ruožtu Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa penktadienį pareiškė, kad Europos Sąjunga (ES) reiškia „visišką solidarumą ir paramą Rumunijai“.
„ES smerkia pakartotinius valstybių narių oro erdvės pažeidimus ir dar kartą patvirtina savo tvirtą įsipareigojimą užtikrinti visų valstybių narių saugumą, – penktadienio įraše internete teigė A. Costa. – Tai jau trečias reikšmingas saugumo incidentas Rumunijoje pastarosiomis savaitėmis. Šie incidentai yra tiesioginė Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė.“
(be temos)
(be temos)