Rumunija patvirtino, kad į gyvenamąjį namą pataikęs dronas yra rusiškas

Naktį į penktadienį į Galacio miestą įskridęs dronas yra „Geran 2“ tipo rusiškas bepilotis, tinkle „X“ pareiškė Rumunijos prezidentas Nicusoras Danas. Tai esą yra „vienareikšmiška ekspertų ataskaitos išvada“. Išsami techninė ekspertizė įrodo, kad „atsakomybė tenka vien tik“ Maskvai.
Per drono smūgį Galacyje netoli sienos su Ukraina buvo sužeistas 14-metis ir 53-ejų moteris, kilo gaisras. Tai buvo pirmasis drono smūgis į gyvenamąjį namą už Ukrainos ribų nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 m.
Rumunija dėl incidento apkaltino Maskvą. Rusijos ambasada Bukarešte tuo tarpu pareiškė, kad Ukraina inscenizavo provokaciją. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį pabrėžė, kad drono kilmė dar nėra aiški. Kol neatlikta nuodugni analizė, niekas esą aiškiai negali nustatyti drono kilmės.
Ant rastų bepiločių fragmentų rastas užrašas kirilica „Geran 2“, teigė Rumunijos prezidentas.
„Išanalizuoti elektroniniai komponentai, navigacijos sistemos, valdymo moduliai, variklis bei konstrukciniai elementai rodo panašumus – o kai kurie požymiai yra netgi identiški – su kitomis „Geran-2“ bepilotėmis skraidyklėmis, kurios anksčiau buvo rastos Rumunijos teritorijoje“, – tęsė jis. Be to, fizikinės ir cheminės analizės patvirtino tas pačias medžiagas ir degalų rūšis, kurios jau ne kartą buvo aptiktos šios serijos prietaisuose. Kartu N. Danas paskelbė keturias nuotraukas, kuriose spėjamai matomas dronas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo Rumunijos kolegai už šį „aiškumą“.
„Faktai yra geriausia priemonė prieš Putino melą“, – teigė jis socialiniuose tinkluose. Jie įrodo, „kad Rusijos manipuliacijos nepraeis“.
Per Rusijos karą prieš Ukrainą vis pasitaiko atvejų, kai Rusijos ar Ukrainos dronai pažeidžia oro erdvę. Pastarasis incidentas sulaukė griežto tarptautinio pasmerkimo.
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