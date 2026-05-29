 Rumunija išsiųs Rusijos generalinį konsulą

Rumunija išsiųs Rusijos generalinį konsulą

2026-05-29 15:13
BNS inf.

Rumunijos prezidentas penktadienį pareiškė, kad išsiųs Rusijos generalinį konsulą Juodosios jūros uostamiestyje Konstancoje ir uždarys šią atstovybę.

<span>Rumunija išsiųs Rusijos generalinį konsulą</span>
Rumunija išsiųs Rusijos generalinį konsulą / Scanpix nuotr.

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Toks žingsnis žengtas po to, kai į daugiabutį Rumunijoje įsirėžė rusų dronas.

„Rusijai tenka visa atsakomybė už šį incidentą (...) Atsižvelgiant į šią situaciją, Rusijos Federacijos generalinis konsulas Konstancoje paskelbtas nepageidaujamu asmeniu, o Rusijos Federacijos generalinis konsulatas Konstancoje bus uždarytas“, – vaizdo pareiškime nurodė prezidentas Nicusoras Danas.

Maskva rengia atsaką į Rumunijos sprendimą išsiųsti rusų diplomatą dėl drono sudužimo Galacio mieste, penktadienį pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija.

„Atsakomųjų priemonių, reaguojant į Rusijos generalinio konsulo paskelbimą nepageidaujamu asmeniu ir generalinio konsulato uždarymą, ilgai laukti nereikės“, – valstybinei naujienų agentūrai RIA sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova, Vakarų reakciją į drono sudužimą pavadinusi „šurmuliu“.

Šiame straipsnyje:
Rumunija
Rusija
dronas

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Komentarai

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Komentarai

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Cha cha
Labai rimtas atsakas
2
0
$
Pasakyk kam naudingas šio drono pataikymas į daugiabuti ir aš atsakysiu - ukrainai !!!
2
-1
Keista
Po Ukrainos smugio dronais I Latvija Estija ir Lietuvoje niekas Ukrainos konsulu neissiunte
2
-2
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