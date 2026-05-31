Ramiajame vandenyne per JAV ataką prieš įtariamą narkotikų laivą žuvo 3 žmonės

Per ketvirtąją šios savaitės ataką žuvo trys vyrai, o bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki 205.
JAV Pietų vadovybė apie smūgį pranešė įprasta formuluote, kad laivas „vykdė narkotikų gabenimo operacijas“ ir buvo valdomas teroristinės organizacijos. Jokių įrodymų šiam teiginiui pagrįsti ji nepateikė.
Tai naujausias incidentas jau kelis mėnesius trunkančioje kampanijoje prieš įtariamus narkotikų laivus, plaukiojančius Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje.
Kariuomenės socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti vandenyne plūduriuojantis nedidelis laivas, į kurį pataikoma ir kurį praryja ugnies kamuolys.
Po šios atakos žuvusiųjų skaičius JAV smūgių serijoje, prasidėjusioje rugsėjo pradžioje, pasiekė 205.
Apie kitas atakas buvo pranešta antradienį, trečiadienį ir penktadienį. Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija yra paskelbusi, kad JAV kariauja su Lotynų Amerikos narkotikų karteliais, teigdama, kad jie yra atsakingi už narkotikų srautą į Jungtines Valstijas.
JAV Pietų vadovybė savo įraše platformoje „X“ nurodė, kad smūgis buvo įvykdytas vyriausiojo JAV vado Lotynų Amerikoje generolo Francis L. Donovano (Frensio L. Donovano) nurodymu.
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