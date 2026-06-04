Putino gimtajame mieste – dronų košmaras

Sankt Peterburgo mieste – ukrainiečių dronų ataka. Gynybos ministerija Rusijoje skelbė, kad numušė mažiausiai beveik 400 bepiločių, nes dronai nuo Ukrainos nuskriejo daugiau nei 1 tūkst. kilometrų.
Trečiadienį prasidėjo Sankt Peterburgo Tarptautinis ekonomikos forumas, t. y. kasmetinė pasaulinė verslo lyderių ir vyriausybės pareigūnų konferencija, kurią gimtajame mieste rengia pats Vladimiras Putinas. Joje turėtų dalyvauti apie 20 tūkst. svečių iš 130 šalių.
Tiesa, prasidedant ekonomikos forumui buvo atakuotas vienas svarbiausių Rusijos naftos terminalų. Suomijos įlankoje Sankt Peterburgo uoste esantis degalų saugojimo ir eksporto terminalas yra didžiausias Rusijos šiaurės vakaruose. Čia per metus galima perkrauti iki 13 mln. tonų naftos.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Dronų pavojus taip pat buvo paskelbtas Kronštate prie Sankt Peterburgo, kur įsikūrusi Rusijos karinio laivyno bazė. Ukrainiečiai smogė patrulinei korvetei, tikėtina, saugojusiai Rusijos šešėlinį laivyną. Be to, dėl atakų lėktuvai Pulkovo oro uoste negalėjo nei kilti, nei leistis.
Rusai internete dalijosi dešimtimis vaizdo įrašų.
„Draugai, pažiūrėkite, kas vyksta. Kalinskio rajonas, šešios ryto, o iš savo balkono žiūriu į tai: sproginėja, langai dreba, slepiamės tarp sienų“, – komentavo vietos gyventoja.
Dronai atakavo ir Mičiurinsko miestą Rusijos Tambovo srityje. Čia taikinys buvo raketų technologijas gaminantis fabrikas. Kremlius pareiškė, kad atsakas Ukrainai bus sisteminis ir plačiau nekomentavo.
Per šiuos Ukrainos išpuolius anksti ryte Latvijos ir Estijos tarnybos perspėjo gyventojus apie galimą oro pavojų dėl dronų.
Tiesa, Rusijos bepiločių smūgių vėl sulaukė ir Ukraina. Oro gynybai pavyko numušti 189 iš 198 dronų. Vis dėlto keli žmonės žuvo.
Ukrainos prezidentas sakė, kad tokios atakos, kokių sulaukė Sankt Peterburgas, reikalingos, kad greičiau būtų pasiekta taika. Pasak Volodymyro Zelenskio, būtina bausti ir Rusijai padedančias šalis.
„Nė vienas iš šių dronų, visų tipų rusiškos raketos, negali būti pagamintos be iš kitų šalių importuojamų komponentų. Tai reiškia, kad kiekviename tokiame smūgyje dalyvauja tie, kurie dirba Rusijai, tiekia Rusijai pinigus, padeda jai apeiti sankcijas ir rasti ne vieną ar du, o tūkstančius komponentų, be kurių Rusijos karinė gamyba tiesiog sustotų“, – aiškino jis.
Į Kijevą netikėtai atvyko ir pats NATO vadovas. Ukrainos prezidentas jo prašė pagalbos apsaugant Ukrainą nuo Rusijos balistinių raketų smūgių.
(be temos)
(be temos)
(be temos)