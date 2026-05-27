 Protu nesuvokiama: tėvai vaikams užrišo akis ir paliko miške

Protu nesuvokiama: tėvai vaikams užrišo akis ir paliko miške

2026-05-27 15:20
Martas Kalendra (LNK)

Protu nesuvokiama istorija iš Portugalijos. Vyras atokiame kaimo kelyje rado du verkiančius mažamečius. Policija išsiaiškino, kad jie – prancūzai. Įtariama, kad trejų ir penkerių metų vaikais tėvai tiesiog atsikratė.

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Atokiame kaime važiavęs portugalas netikėtai pamatė kai ką netikėto.

„Automobilio galinio vaizdo veidrodėlyje pamačiau du vaikus, ateinančius link manęs, šaukiančius ir verkiančius“, – pasakojo vyras.

Tai buvo dvejų ir penkerių metų berniukai. Su savimi jie neturėjo jokių dokumentų.

„Kalbėjo vyresnysis. Jis man pasakė, kad pasiklydo miške ir kad jo tėvai išėjo jų nepasiėmę. Labai jaudinausi, todėl juos nusivedžiau ir įsodinau į automobilį“, – kalbėjo vyras.

Vyras ir pats suprato, kad vaikai – palikti.

„Pamačiau jų kuprines. Atidaręs jas viduje radau drabužių, sausainių pakelį, porą vaisių ir butelį vandens“, – sakė vyras.

Vėliau išsiaiškinta, kad vaikai – prancūzai. Juos radęs vyras pasikvietė laisvai prancūziškai kalbantį draugą. Jis išgirdo šokiruojančią istoriją. Portugalas negali sulaikyti ašarų.

„Juos tiesiog paliko... Jiems užrišo akis ir nusivedė į mišką žaisti žaidimo. Pasakė: „Dabar eikite ieškoti žaislo.“ Tai mane tiesiog pritrenkė“, – graudinosi vyras.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Netrukus apie vaikus pranešta policijai.

„Jis sakė, kad yra iš Paryžiaus, jo namai yra Paryžiuje“, – pasakojo moteris.

Motinos ir patėvio tapatybės jau patvirtintos. Svarbiausia lieka juos surasti. Dieną prieš tai jie buvo pastebėti su berniukais.

„Jis buvo barzdotas vyras, nešiojo akinius. O ji buvo aukšta moteris. Jos galva automobilyje siekė stogą“, – pasakojo vyras.

Atsargumo sumetimais vaikai buvo nuvežti į ligoninę, kur juos apžiūrėjo medikai.

„Tai neabejotinai traumuojantis įvykis, paliekantis ilgalaikį pėdsaką, tačiau su pagalba traumą įmanoma įveikti“, – teigė buvusi Vaikų apsaugos tarnybos vadovė Rosário.

Dabar vaikais rūpinasi vaikų teisių apsaugos tarnyba, o policija vis dar ieško tėvų.

Šiame straipsnyje:
vaikai
tėvai
miškas
paliko vaikus
policija
trauma

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Komentarai

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Komentarai

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ALGIRDAS
MATOSI KUO SKIRIASI ''SUPUVĘ VAKARAI'' NUO ŽMONIŠKŲ ŠALIŲ .
4
-1
........
Baikit iškrypėliai nesąmonės rašyti ir purva pilt ant šeimų ir tėvų negavot Ir negausite įsivaikyt mūsų vaikų rašykit išgalvotus straipsnius kiek norit.
1
0
prie ko čia
Kaunas, Lietuva? Ar tiesiog „Kauno tiesos“ žurnaliūgos jau neberanda daugiau blogybių Lietuvoje kad garsiai pašikti į smegenis skaitytojams, tai ieško mėšlo užsienyje, pateikdami antraštėse vos ne kaip sensaciją iš Lietuvos.
11
-4
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