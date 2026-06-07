 Prie Maltos krantų sudužus migrantų laivui žuvo mažiausiai dešimt žmonių

Prie Maltos krantų sudužus migrantų laivui žuvo mažiausiai dešimt žmonių

2026-06-07 23:57
BNS inf.

Italijos pakrančių apsaugos tarnyba sekmadienį pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivui buvo rasti 10 žmonių kūnai.

<span>Prie Maltos krantų sudužus migrantų laivui žuvo mažiausiai dešimt žmonių</span>
Prie Maltos krantų sudužus migrantų laivui žuvo mažiausiai dešimt žmonių / Asociatyvi Scanpix nuotr.

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„Laivas, išplaukęs iš Libijos pakrantės (...), plaukė su maždaug 60 žmonių. Naujausiais duomenimis, netoliese buvęs žvejybinis laivas išgelbėjo apie 48 gyvus žmones“, – sakoma pranešime.

Pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad Malta paprašė pagalbos paieškos ir gelbėjimo operacijoje, „apsivertus laivui, kuriame, kaip pranešta, buvo migrantų, o žmonės atsidūrė vandenyje“.

Laivo sudužimas įvyko maždaug už 45 jūrmylių (apie 80 km) į rytus-pietryčius nuo Maltos, o Italijos pakrančių apsaugos dalinys prie paieškos prisijungė sekmadienio popietę, teigiama pranešime.

Patrulių laivas „iki šiol rado 10 kūnų“, nurodė tarnyba ir pridūrė, kad paieška šioje teritorijoje tęsiama.

Šiame straipsnyje:
Malta
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migrantai
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