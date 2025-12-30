Pratrūkus religiniam smurtui Sirija įvedė komendanto valandą Latakijoje

Vidaus reikalų ministerija paskelbė, kad komendanto valanda Latakijos mieste galios nuo 2025 m. gruodžio 30 d. 17 val. iki gruodžio 31 d. 6 valandos.
Pirmadienį asmenys užpuolė daugiausia alavitų gyvenamus rajonus, daužė automobilius ir niokojo parduotuves. Išpuoliai įvyko kitą dieną, kai per masinius mažumos bendruomenės protestus, kilusius po sprogdinimo Homse, žuvo trys žmonės. Vienas iš jų buvo Sirijos saugumo pajėgų narys, teigia saugumo šaltinis.
Sirijos žmogaus teisių stebėsenos organizacija pranešė, kad pirmadienio vakarą Latakijoje buvo nužudytas jaunas alavitas. Jis buvo nušautas savo automobilyje, prieš tai jį persekiojo trys jauni vyrai.
Sirijos valdžia pirmadienį pranešė, kad Latakijoje buvo sustiprintos saugumo pajėgos. Vidaus reikalų ministerijos atstovas Nureddine'as Al Baba pareiškė, kad Sirija atmeta „bet kokius sabotažo veiksmus ar išpuolius, kenkiančius piliečių orumui ar jų turtui (...) ir prieš jų vykdytojus bus imtasi būtinų teisinių priemonių“.
Latakijoje, mišriame alavitų gyvenamame Sirijos pakrantės mieste, taip pat yra keli daugiausia sunitų gyvenami rajonai.
Nuo tada, kai 2024 m. gruodį buvo nuverstas ilgai Siriją valdęs Basharas Al Assadas, pats alavitas, ši mažumos grupė tapo išpuolių taikiniu. Kovo mėnesį per religines žudynes bendruomenės gyvenamoje pakrantėje žuvo šimtai alavitų. Nepaisant Damasko patikinimų, kad visos Sirijos bendruomenės bus apsaugotos, šalies mažumos vis dar nerimauja dėl savo ateities valdant naujajai valdžiai.
