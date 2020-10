Prancūzijoje per parą pirmąkart užregistruota daugiau kaip 30 000 COVID-19 atvejų

Prancūzijoje per parą nustatytų naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų skaičius pirmąkart nuo pandemijos pradžios viršijo 30 tūkst., rodo ketvirtadienį paskelbti oficialūs duomenys.

Prancūzijos visuomenės sveikatos agentūra nurodė, kad per pastarąsias 24 val. šalyje buvo nustatytas 30 621 naujas užsikrėtimo koronavirusu atvejis ir kad šis paros prieaugis yra rekordinis.

Be to, per pastarąją parą mirė 88 koronavirusu užsikrėtę žmonės, o bendras epidemijos aukų skaičius Prancūzijoje padidėjo iki 33 125, sakoma agentūros pranešime.