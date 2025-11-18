 Prancūzijoje 8 vyrai nuteisti kalėti nuo 3 iki 15 metų dėl migrantų žūties Lamanšo sąsiauryje

Prancūzijoje 8 vyrai nuteisti kalėti nuo 3 iki 15 metų dėl migrantų žūties Lamanšo sąsiauryje

2025-11-18 20:05
BNS inf.

 Prancūzijos teismas antradienį skyrė nuo trejų iki 15 metų laisvės atėmimo bausmes aštuoniems vyrams dėl septynių migrantų žūties, 2023-iaisiais Lamanšo sąsiauryje apvirtus jų laivui.

Prancūzijoje 8 vyrai nuteisti kalėti nuo 3 iki 15 metų dėl migrantų žūties Lamanšo sąsiauryje
Prancūzijoje 8 vyrai nuteisti kalėti nuo 3 iki 15 metų dėl migrantų žūties Lamanšo sąsiauryje / AFP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Teismas griežčiausias bausmes – 12 ir 15 metų – skyrė dviem 45-erių Irako kurdams, kurie buvo identifikuoti kaip žmonių kontrabandos tinklo vadeivos, dėl septynių afganistaniečių, bandančių pasiekti Jungtinę Karalystę (JK), mirties.

Šiame straipsnyje:
Prancūzijos teismas
Lamanšo sąsiauris
migrantų žūtis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų