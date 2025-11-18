Teismas griežčiausias bausmes – 12 ir 15 metų – skyrė dviem 45-erių Irako kurdams, kurie buvo identifikuoti kaip žmonių kontrabandos tinklo vadeivos, dėl septynių afganistaniečių, bandančių pasiekti Jungtinę Karalystę (JK), mirties.
Prancūzijoje 8 vyrai nuteisti kalėti nuo 3 iki 15 metų dėl migrantų žūties Lamanšo sąsiauryje
2025-11-18 20:05
Prancūzijos teismas antradienį skyrė nuo trejų iki 15 metų laisvės atėmimo bausmes aštuoniems vyrams dėl septynių migrantų žūties, 2023-iaisiais Lamanšo sąsiauryje apvirtus jų laivui.
Prancūzijoje 8 vyrai nuteisti kalėti nuo 3 iki 15 metų dėl migrantų žūties Lamanšo sąsiauryje / AFP nuotr.
