2025-11-10 11:21 kauno.diena.lt inf.

Skandalingai pagarsėjęs rusų kriptovaliutų verslininkas Aleksejus Dolgichas žuvo autoavarijoje.

Iš prabangaus automobilio liko tik nuodėguliai: Maskvoje žuvo rusų kriptomilijonierius / Maskvos prokuratūros nuotr.

Turtuolis žuvo vairuodamas savo prabangų, 350 tūkst. eurų kainavusį automobilį „Lamborghini Urus“. Mašina rėžėsi į kelio pertvarą, apsivertė ir užsiliepsnojo. Taip pat žuvo kartu su A. Dolgichu važiavęs asmuo, o dar du buvo hospitalizuoti.

„Didinome greitį, tada smūgis ir toliau blogai pamenu. Jaučiau, kaip mašina apsivertė. Pakėliau akis ir pamačiau, kad automobilis dega“, – žurnalistams pasakojo avariją išgyvenęs Nikita Tezikovas. Iš degančio automobilio jį ištraukė avarijos liudininkais tapę vilkikų vairuotojai.

Rusų televizija REN TV pranešė, kad avarijos vietoje greitis ribojamas iki 50 km/val., o A. Dolgichas lėkė 100 km/val. greičiu. 

Kaip pažymi Gazeta.ru, A. Dolgichas garsėjo chuliganišku vairavimu ir vien per pastaruosius metus už tai buvo baustas daugiau nei 500 kartų.

Be to, A. Dolgichas liūdnai garsėjo įtartinomis finansinėmis operacijomis, o daugelis Rusijos bankų buvo įtraukę jį į savo juoduosius sąrašus. Teisėsauga įtarė verslininką pinigų plovimu.

