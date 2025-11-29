Potvyniai Indonezijoje pražudė 225 žmones

Dešimtys gyventojų laikomi dingusiais, šeštadienį pranešė kovos su katastrofomis tarnyba. Institucijos įspėja, kad aukų skaičius gali augti, nes gelbėtojams dėl liūčių kelias dienas nepavyko pasiekti nuošalių teritorijų.
„Dar yra vietų, į kurias negalėjome įžengti, – sakė tarnybos vadovas. – Duomenys toliau keisis“.
Labiausiai stichija paveikė Šiaurės Sumatrą, kur suskaičiuota 116 žuvusiųjų ir 42 dingę asmenys. Smarkus lietus čia stačiame reljefe sukėlė nuošliaužas, išplovė kaimų kelius ir nutraukė svarbius transporto maršrutus.
Centrinė vyriausybė nusiuntė papildomų karių, gelbėjimo tarnybų, taip pat lėktuvų ir sunkiosios įrangos. Be to, skirta generatorių, ryšių įrangos ir guminių valčių.
Indoneziją reguliariai lanko smarkios musoninės liūtys. Mokslininkai įspėja, kad klimato kaita gali dar labiau padidinti tokių orų reiškinių dažnumą ir intensyvumą.
