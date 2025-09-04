Portugalija gedi 16 žmonių, žuvusių per funikulieriaus avariją Lisabonoje

Suskaičiuota 16 žuvusiųjų, įskaitant ir užsieniečius, o dar penki žmonės buvo sunkiai sužeisti. Naujienų agentūra AFP žemiau pateikia naujausias žinias apie tai, ką Portugalijos ministras pirmininkas Luisas Montenegro pavadino „viena didžiausių tragedijų mūsų pastarojo meto istorijoje“.
Kas įvyko?
Geltonasis „Gloria“ funikulierius, kuris yra pamiltas Portugalijos sostinės simbolis, trečiadienio vakarą vienoje populiariausių turistų lankomų Lisabonos vietų nuvažiavo nuo stataus bėgių ruožo ir atsitrenkė į pastatą. Televizijos kanalo SIC kalbinta moteris sakė, kad traukinys, kuriame telpa apie 40 žmonių, trenkėsi į pastatą „su baisia jėga ir subyrėjo kaip kartoninė dėžė“.
Po nelaimės užfiksuotuose vaizduose matyti kitas už keleto metrų ant bėgių sustojęs funikulierius, o turistai ir praeiviai apstulbę dairėsi. Lisabonos meras Carlosas Moedas šį incidentą pavadino tragedija, „kokios mūsų miestas dar nematė“.
Kas yra aukos?
Aukų tapatybės kol kas nebuvo paviešintos. Pasak avarinių tarnybų, 15 žmonių – aštuoni vyrai ir septynios moterys – žuvo iškart, o vienas žmogus vėliau mirė ligoninėje. Pareigūnai anksti ketvirtadienį pranešė, kad žuvo 17 žmonių, tačiau vėliau šį skaičių pakoregavo ir patikslino, jog ligoninėje mirė vienas žmogus, nors anksčiau kalbėta apie du. Anot pareigūnų, buvo sužeista daugiau nei 20 žmonių, įskaitant penkis, kurių būklė yra sunki.
Avarinės tarnybos pažymėjo, kad tarp sužeistųjų yra bent 11 užsieniečių – du vokiečiai, du ispanai, prancūzė, italas, Šveicarijos pilietis, kanadietis, pietų korėjietis, marokietis ir Žaliojo Kyšulio pilietis. Naujienų portalas „Observador“, remdamasis šaltiniu policijoje, infomavo, kad žuvo vienas vokietis, jo žmonos būklė yra sunki, o jų trimetis vaikas buvo nesunkiai sužalotas.
Vokietijos užsienio reikalų ministerija teigė, kad jos ambasada Lisabonoje bendradarbiauja su vietos tarnybomis aukų identifikavimo klausimu. „Deja, turime manyti, kad tarp nukentėjusiųjų yra ir Vokietijos piliečių“, – naujienų agentūrai AFP sakė ministerija ir kartu pridūrė, kad „nėra jokios patikimos informacijos apie skaičių“.
Kas sukėlė avariją?
Lisabonos prokurorai nurodė, kad pradeda avarijos aplinkybių tyrimą. Miesto viešojo transporto operatorius „Carris“ pabrėžė, kad laikėsi „visų techninės priežiūros protokolų“. „Visko buvo skrupulingai laikomasi“, – tvirtino „Carris“ vadovas Pedro Bogas ir pridūrė, kad funikulierių priežiūrą rangovas atlieka jau 14 metų.
Valdžios institucijos sustabdė kitus tris Lisabonos funikulierius, kad būtų galima „patikrinti jų eksploatavimo sąlygas bei saugumą“, teigė savivaldybės civilinės saugos atstovė Margarida Castro.
Kas yra Lisabonos funikulieriai?
Tiek turistai, tiek vietos gyventojai naudojasi Lisabonos funikulieriais, norėdami pakilti ir nusileisti nuo stačių sostinės kalvų, o kampuotas geltonas traukinukas dažnai vaizduojamas ant parduodamų suvenyrų. Portugalijos nacionalinių paminklų svetainėje rašoma, kad „Gloria“ pradėjo veikti 1885 m., o 1915-aisiais jis buvo prijungtas prie elektros.
Nacionalinis gedulas
Portugalijos vyriausybė ketvirtadienį paskelbė nacionalinį gedulą, o žmonės rinkosi padėti gėlių prie atitvertos avarijos vietos. Užuojautą, be kita ko, pareiškė, popiežius Leonas XIV, kuris nurodė, kad melsis, jog sužeisti žmonės pasveiktų. Portugalijos spauda šią nelaimę pavadino „Lisabonos tragedija“.
„Kai šįryt pabudau ir perskaičiau žinias, netekau žado“, – sakė Lisabonoje atostogaujantis 27-erių kolumbietis Matteo Diazas.
