 Popiežius reiškia susirūpinimą dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo

Popiežius reiškia susirūpinimą dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo

2026-05-27 16:01
BNS inf.

Popiežius Leonas XIV trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo, rašoma oficialioje „Vatican News“ svetainėje.

<span>Popiežius reiškia susirūpinimą dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo</span>
Popiežius reiškia susirūpinimą dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo / Scanpix nuotr.

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„Susirūpinęs stebiu šiomis dienomis Ukrainoje labai intensyvėjantį karą. Trokštu išreikšti savo artumą visiems, kurie kenčia dėl pastarųjų antpuolių, nukreiptų taip pat prieš civilius gyventojus“, – sakė popiežius.

„Karas ne išsprendžia problemas, o jas pagilina. Jis ne sukuria saugumą, o daugina kančias ir neapykantą. Kur krenta raketos ir dronai, žlunga viltys, griūva gyvenamieji namai ir maldos vietos, žūva nekalti žmonės“, – sakė Leonas XIV, užbaigdamas bendrąją audienciją Šv. Petro aikštėje.

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popiežius Leonas XIV
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