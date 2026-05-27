Popiežius reiškia susirūpinimą dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo

„Susirūpinęs stebiu šiomis dienomis Ukrainoje labai intensyvėjantį karą. Trokštu išreikšti savo artumą visiems, kurie kenčia dėl pastarųjų antpuolių, nukreiptų taip pat prieš civilius gyventojus“, – sakė popiežius.
„Karas ne išsprendžia problemas, o jas pagilina. Jis ne sukuria saugumą, o daugina kančias ir neapykantą. Kur krenta raketos ir dronai, žlunga viltys, griūva gyvenamieji namai ir maldos vietos, žūva nekalti žmonės“, – sakė Leonas XIV, užbaigdamas bendrąją audienciją Šv. Petro aikštėje.