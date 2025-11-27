Po šaudymo Vašingtone FTB pradėjo tyrimą dėl terorizmo

Trečiadienį pašautų jaunų kareivų būklė tebėra kritiška. Šaudymas sukrėtė amerikiečius, paprastai su šeima ir draugais ramiai leidžiančius Padėkos dieną.
Šaulys buvo identifikuotas kaip 29 metų Afganistano pilietis Rahmanullah Lakanwalas. Jis savo šalyje dirbo JAV pajėgomis per karą su Talibanu ir apsigyveno Amerikoje, kai 2021 m. islamistai vėl užgrobė valdžią ir amerikiečiai chaotiškai pasitraukė iš šalies.
Šauliui pateikti kaltinimai dėl užpuolimo su ketinimu nužudyti. Jei sužeisti gvardiečiai neišgyvens, jam bus pateikti kaltinimai dėl pirmojo laipsnio žmogžudystės, per spaudos konferenciją sakė Kolumbijos apygardos prokurorė Jean Pirro.
„Pasirinkote netinkamą taikinį, netinkamą miestą ir netinkamą šalį“, – pareiškė ji.
„Tęsiamas tyrimas dėl terorizmo“, – per tą pačią spaudos konferenciją sakė FTB direktorius Kashas Patelis.
Jis teigė, kad pareigūnai siekia surasti visus įtariamojo bendrininkus, turėtus jo tėvynėje arba Jungtinėse Valstijose. „Štai kaip atrodo plataus masto tarptautinis terorizmo tyrimas“, – sakė K. Patelis.
Pareigūnų teigimu, R. Lakanwalas, ginkluotas „357 Smith and Wesson“ revolveriu, surengė pasalą dviem Nacionalinės gvardijos nariams. Kareiviai buvo dislokuoti Vašingtone, prezidentui Donaldui Trumpui įsakius panaudoti karines pajėgas demokratų valdomuose miestuose kovai su tuo, ką jis vadina įsisiautėjusiu smurtiniu nusikalstamumu.
Naujausi komentarai