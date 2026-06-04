 Po išleistuvių ceremonijos JAV per šaudynes žuvo paauglys

Po išleistuvių ceremonijos JAV per šaudynes žuvo paauglys

2026-06-04 13:07
BNS inf.

Šiaurės Kalifornijos vidurinės mokyklos automobilių stovėjimo aikštelėje po išleistuvių ceremonijos trečiadienį kilus šaudynėms žuvo paauglys, o dar trys žmonės buvo sužeisti, pranešė pareigūnai.

<span>Po išleistuvių ceremonijos JAV per šaudynes žuvo paauglys</span>
Po išleistuvių ceremonijos JAV per šaudynes žuvo paauglys / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Be 18-mečio, nužudyto Ferfildo vidurinėje mokykloje, esančioje maždaug už 80 km į šiaurės vakarus nuo San Fransisko, per šaudymą buvo sužeisti 11, 20 ir 25 metų asmenys, nurodė pareigūnai.

Smurtas naudojant šaunamuosius ginklus kasmet nusineša tūkstančius gyvybių JAV, kur galioja konstitucinė teisė turėti ginklą.

Apie šaudymą Ferfildo vidurinėje mokykloje pareigūnams buvo pranešta apie 19 val. 15 min. vietos (ketvirtadienį 5 val. 15 min. Lietuvos) laiku, per spaudos konferenciją sakė Ferfildo policijos pareigūnė Michelle Belyea.

„Yra keturios aukos, patyrusios šautinių žaizdų“, – teigė M. Belyea.

Vienas ceremonijoje dalyvavęs vyras vietos televizijai KCRA pasakojo išgirdęs šūvius, kai mokyklos automobilių stovėjimo aikštelėje buvo fotografuojamasi.

Šalia mokyklos gyvenanti Amanda Prieto šiai žiniasklaidos priemonei sakė, kad pasigirdus šūviams matė žmones, kurie „šaukė ir bėgo per automobilių stovėjimo aikštelę“.

M. Belyea nurodė, kad vyksta „aktyvus tyrimas“ dėl šaudynių ir pavojaus bendruomenei nėra, tačiau nepateikė informacijos apie įtariamąjį ar nukentėjusiųjų sužalojimus.

Šiame straipsnyje:
šaudynės šiaurės karolinoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų