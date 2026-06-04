Po išleistuvių ceremonijos JAV per šaudynes žuvo paauglys

Be 18-mečio, nužudyto Ferfildo vidurinėje mokykloje, esančioje maždaug už 80 km į šiaurės vakarus nuo San Fransisko, per šaudymą buvo sužeisti 11, 20 ir 25 metų asmenys, nurodė pareigūnai.
Smurtas naudojant šaunamuosius ginklus kasmet nusineša tūkstančius gyvybių JAV, kur galioja konstitucinė teisė turėti ginklą.
Apie šaudymą Ferfildo vidurinėje mokykloje pareigūnams buvo pranešta apie 19 val. 15 min. vietos (ketvirtadienį 5 val. 15 min. Lietuvos) laiku, per spaudos konferenciją sakė Ferfildo policijos pareigūnė Michelle Belyea.
„Yra keturios aukos, patyrusios šautinių žaizdų“, – teigė M. Belyea.
Vienas ceremonijoje dalyvavęs vyras vietos televizijai KCRA pasakojo išgirdęs šūvius, kai mokyklos automobilių stovėjimo aikštelėje buvo fotografuojamasi.
Šalia mokyklos gyvenanti Amanda Prieto šiai žiniasklaidos priemonei sakė, kad pasigirdus šūviams matė žmones, kurie „šaukė ir bėgo per automobilių stovėjimo aikštelę“.
M. Belyea nurodė, kad vyksta „aktyvus tyrimas“ dėl šaudynių ir pavojaus bendruomenei nėra, tačiau nepateikė informacijos apie įtariamąjį ar nukentėjusiųjų sužalojimus.
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