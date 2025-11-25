 Po grasinimų susprogdinti mokyklas ir stotis – policijos kratos

Po grasinimų susprogdinti mokyklas ir stotis – policijos kratos

2025-11-25 14:44
Jūras Barauskas (ELTA)

Tiriant šimtus elektroninių laiškų, kuriuose grasinama susprogdinti mokyklas, geležinkelio stotis ir kitas viešąsias vietas, Vokietijos policija keliose žemėse atliko kratas, antradienį pranešė Federalinė kriminalinės policijos tarnyba.

Po grasinimų susprogdinti mokyklas ir stotis – policijos kratos / Scanpix nuotr.

Policija ir prokuratūra pranešė, kad Šiaurės Reino-Vestfalijos, Žemutinės Saksonijos, Saksonijos-Anhalto ir Heseno federacinėse žemėse atliktų kratų taikiniai buvo keturi asmenys, du iš jų – nepilnamečiai.

Ši grupuotė kaltinama tuo, kad yra „atsakinga už šimtus grasinamųjų elektroninių laiškų su melagingais pranešimais apie bombų grėsmę mokykloms, pagrindinėms geležinkelio stotims, prekybos centrams ir kitoms miesto bei viešosioms įstaigoms visoje šalyje“.

Šimtuose atvejų gavus tokius grasinančius elektroninius laiškus buvo pradėtos policijos saugumo operacijos.

Prokurorų teigimu, šiais elektroniniais laiškais buvo siekiama „sutrikdyti viešąją tvarką grasinant padaryti nusikaltimus... siekiant išprovokuoti kuo daugiau policijos operacijų ir sukelti kuo didesnę gyventojų sumaištį“.

Šiame straipsnyje:
Vokietija
grasinimai sprogdinti mokyklas
policijos operacija

