Planuojantiems keliauti į šią salą – įspėjimas

Didžiausias aktyvus Europos ugnikalnis, įsitaisęs pietrytinėje Sicilijos pakrantėje netoli Katanijos, lavą pila iš plyšio, atsivėrusio maždaug trijų kilometrų aukštyje pietvakariniame šlaite.
Lavos upė teka į vakarus ir artimiausioms gyvenvietėms grėsmės nekelia, tačiau mokslininkai akylai seka ant kalno išdėstytų jutiklių duomenis.
„Šiandien automatinė Etnos perspėjimo sistema užfiksavo padidėjusių duomenų, todėl visos ekskursijos virš 2,5 tūkst. metrų sustabdytos siekiant užtikrinti lankytojų saugumą“, – sakė kalnų gidas Marco Puleo.
Etna traukia minias keliautojų, kuriuos paprastai į viršų lydi specialūs gidai, bet dabar tokių žygių gerokai sumenks – prioritetas saugumui.
„Šiuo metu tikrai nereikėtų panikuoti ar euforijos apimtiems bandyti pasiekti teritorijas, kurias valdžia uždraudė lankyti. Etnos aktyvumas tęsiasi, be jokio ypatingo pavojaus kalno šlaituose gyvenantiems gyventojams, tačiau čia, aukštai, iš pietryčių kraterių teka tikrai įspūdingas lavos srautas“, – teigė M. Puleo.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Įspūdingiausi vaizdai – sutemus, kai skysta bazaltinė lava švyti raudonai. Saugiausia ją stebėti iš tolo arba dronais, kurie gali priskristi arti nekeldami pavojaus operatoriams. Vis dėlto pilotams primenama: išsilydžiusio bazalto temperatūra gali siekti apie 1,2 tūkst. laipsnių, tad įkaitęs oras virš lavos gali sudeginti bepiločius.
Kol Etna kuria ugnies spektaklį, turistams belieka sekti oficialius pranešimus ir laukti, kada maršrutai į aukštumas vėl bus atverti.
