Klaipėdos baseinas ir Jūrų muziejus džiaugiasi sėkmingai įvykusiomis ekskursijomis

Abi ekskursijos sulaukė itin didelio susidomėjimo – visos vietos buvo užpildytos, o dalyviai džiaugėsi galimybe iš arti pažvelgti į akvariumo gyvenimą, išgirsti įdomiausias istorijas apie jo kūrimą, pokyčius ir biologų kasdienybę.
„Džiaugiamės, kad šios ekskursijos subūrė tiek daug smalsių žmonių – nuo šeimų su vaikais iki vyresnio amžiaus lankytojų. Mūsų tikslas – skatinti pažinti vandenį iš įvairių perspektyvų: ne tik per fizinį aktyvumą, bet ir per pažinimą, emocijas bei bendrystę“, – sakė Klaipėdos baseino atstovai.
Dalyviai ne tik išgirdo daug įdomių faktų apie Baltijos jūros gyventojus, bet ir turėjo galimybę pamatyti, kaip prižiūrimi akvariumo gyvūnai, kokį kelią nueina vanduo iki ekspozicijos talpų, bei užduoti klausimus muziejaus biologams.
Viena iš dalyvių, klaipėdietė Ingrida Jonušienė, ekskursijoje dalyvavo su dviem vaikais ir dalijosi įspūdžiais: „Vaikams buvo be galo įdomu – ypač stebėti, kur slepiasi žuvys ir kaip dirba muziejaus darbuotojai. Smagu, kad tokios veiklos ne tik suteikia žinių, bet ir įkvepia domėtis gamta bei jūra. Po ekskursijos dar ilgai kalbėjomės, ką sužinojome, ir visi sutarėme, kad norėtume sugrįžti dar kartą.“
Lietuvos jūrų muziejaus komanda džiaugiasi šiuo bendradarbiavimu ir pažymi, kad tokie projektai padeda plačiau atverti muziejaus veiklos užkulisius bei supažindinti lankytojus su kasdiene gyvūnų priežiūra.
„Mums labai svarbu dalintis savo žiniomis ir parodyti, kiek daug rūpesčio bei atsakomybės slypi už kiekvienos ekspozicijos. Tokie susitikimai leidžia žmonėms artimiau pažinti mūsų darbą ir dar labiau pamilti jūrą bei jos gyventojus“, – sakė muziejaus komanda.
Klaipėdos baseinas ir Lietuvos jūrų muziejus planuoja tęsti šią gražią partnerystę ir ateityje pasiūlyti daugiau turiningų veiklų, kurios jungia sportą, pažinimą ir bendruomeniškumą.
