Piktadariai nusitaikė į vilkikų vairuotojus: į langus svaigo akmenis, grasina peiliu

„Anglija, tai šalis, garsėjanti savo kolonijine praeitimi, kuri savo tvarką sėkmingai įvedė į didžiąją dalį žemės rutulio. Anglų inteligentija garsėja aštriu protu bei mokėjimu suvaldyti visas situacijas. O patys anglai yra šiek tiek keisto humoro specialistai, mokantys visas situacijas nukreipti sau reikiama linkme naudodami savo anglišką sumanumą, paveldėtą iš protėvių anglosaksų. Tačiau pastarasis mėnesis Anglijoje buvo ypatingai neramus ir panašu, kad patys anglai jau nesugeba suvaldyti situacijos patys“, – skelbiama feisbuko įraše.

„Štai vien per praeitą mėnesį nusikalstamų gaujų, kurios siaučia M20 kelyje ir jo apylinkėse, jungiančio Doverio uostą ir Londoną, buvo įvykdytos begalės nusikalstamų veikų, kurios nukreiptos prieš vilkikų vairuotojus. Keli iš jų be jokios aiškios priežasties. Praeitą savaitę nusikaltėliai naudodami svaidyklę, liaudyje vadinama „ragatke“, svaidė į vairuotojus akmenis. Per vieną naktį iš rikiuotės buvo išvesti net trys vilkikai, kuriems sudaužyti langai. Vienas vairuotojas išvežtas į ligoninę su stiklo šukėm akyse. Kitam vairuotojui akmuo prakirtęs priekinį stiklą prašovė visiškai šalia galvos, kol atsitrenkęs į galinę kabinos sienelę nusileido ant gulto. Na, o vakar buvo pasikėsinta ir į stovintį vairuotoją. Vagys, įlindę į vilkiko kabiną, sužeidė vairuotoją peiliu. Laimei vairuotojui kraujavimas buvo sustabdytas ir jis stipriai nenukentėjo“, – apie siaubingus įvykius pasakojo internautas.

Po įrašu pasipylė komentarai, vieni peikė tokius nusikaltėlius, kiti ragino vairuotojus būti atsargiais.