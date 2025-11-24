Penki karo Ukrainoje pabaigos scenarijai: DI įvardijo labiausiai tikėtiną

Pasak DI, labiausiai tikėtinas rezultatas – įšaldytas konfliktas, tai yra paliaubos be taikos sutarties. Šio scenarijaus tikimybė vertinama maždaug 45 proc.
Labiausiai tikėtinas scenarijus
DI teigimu, realiausia, kad karas pereis į „įšaldytą“ fazę: fronto linija stabilizuosis, didelio masto puolimai nutrūks, o abi pusės išlaikys dabartinį status quo.
Ukraina nepripažins jokių teritorinių nuostolių, tačiau Rusija neatsisakys okupuotų žemių. Ši situacija primintų Korėjos pusiasalį po 1953 m.: karas oficialiai nesibaigęs, bet karinės operacijos nevyksta.
Šį scenarijų lemia abiejų pusių nuovargis, riboti ištekliai ir Vakarų siekis stabilizuoti situaciją be formalaus taikos susitarimo.
Derybos ir laikinas taikos susitarimas
Kitas galimas variantas – tarpininkaujant JAV, ES ar Kinijai pasiektas laikinas taikos susitarimas. DI tokio scenarijaus tikimybę vertina apie 25 proc.
Tai būtų kompromisas, sustabdantis kovas, bet neišsprendžiantis visų klausimų. Ukraina galėtų gauti saugumo garantijas, sustiprinti bendradarbiavimą su NATO arba sudaryti atskirus dvišalius susitarimus. Rusija tokį susitarimą mėgintų pristatyti kaip politinę pergalę.
DI mano, kad toks scenarijus galėtų įvykti 2025–2026 m., jei šalys manytų, jog karas neduoda jokių strateginių rezultatų.
Ukrainos karinė pergalė
Pasak DI, Ukrainos karinės pergalės tikimybė yra apie 15 proc. Pagal šį scenarijų Ukraina išlaisvina didžiąją dalį ar visas okupuotas teritorijas, o Rusija patiria pralaimėjimą dėl vidinių krizių arba karinių pajėgumų praradimo.
Tam būtinas žymiai didesnis Vakarų karinis palaikymas – modernūs orlaiviai, raketos, šarvuotoji technika. Papildomas veiksnys galėtų būti vidinė Rusijos politinė arba ekonominė krizė.
Tokiu atveju Ukraina galėtų atkurti teritorinį vientisumą ir sparčiau integruotis į ES bei NATO. Vis dėlto šiuo metu scenarijus laikomas mažai tikėtinu: reikalingi ištekliai ir rizikos būtų milžiniškos.
Rusijos žlugimas
DI vertinimu, maždaug 10 proc. tikimybė tenka scenarijui, kuriame Rusija dėl vidinio susiskaldymo, ekonominių problemų, protestų ar valdžios pokyčių tampa nepajėgi tęsti karo.
Tokiu atveju Maskva būtų priversta pasitraukti iš konflikto net ir be taikos sutarties. Ukrainai tai reikštų faktinę pergalę, tačiau Rusijos nestabilumas gali sukelti naujų grėsmių regionui. DI mano, kad toks scenarijus labiau tikėtinas vidutinės trukmės laikotarpiu – po 2026 m.
„Vakarų nuovargis“ ir priverstinis įšaldymas
Jei JAV ar ES dėl politinių ar ekonominių priežasčių sumažintų karinę ir finansinę paramą, Ukraina galėtų būti pastatyta prieš „pagalbos įšaldymą“. Tada Kijevui tektų sutikti su laikinu konfliktinės linijos įšaldymu vien tam, kad būtų išsaugoti pajėgumai.
Frontas stabilizuotųsi, tačiau rizika, kad karas atsinaujins, išliktų. DI tokio scenarijaus tikimybę vertina apie 5 proc.
DI vertinimu, realiausias šiandien yra įšaldyto konflikto scenarijus – aktyvūs kovos veiksmai sumažėja, bet taika nepasiekiama. Tikros taikos galima tikėtis tik tada, kai abi pusės pripažins, kad karinė pergalė neįmanoma.
Ukraina išlaiko savo svarbiausią vertybę – nepriklausomybę, tačiau galutinė taika įmanoma tik tuomet, kai Rusija pripažins, jog agresija nedavė norimų rezultatų.
Atkreipkite dėmesį, kad ši medžiaga buvo sukurta naudojant dirbtinį intelektą. Ši publikacija skirta tik informaciniams ir pramoginiams tikslams ir nėra oficialus ar patikrintas duomenų šaltinis. Naudojant dirbtinį intelektą sugeneruotos prognozės gali būti pagrįstos atvirojo kodo analize, tačiau jų tikslumas negarantuojamas. Todėl prieš imdamiesi bet kokių veiksmų, kurie gali turėti įtakos jūsų gyvenimui, sveikatai ar finansinei padėčiai, turėtumėte pasitikrinti informaciją iš patikimų šaltinių arba pasikonsultuoti su ekspertais.