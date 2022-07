Paviešinti netikėtai mirusio J. Šatunovo skrodimo rezultatai

Anksčiau buvo kalbama, kad 48 metų J. Šatunovas turėjo rimtų širdies problemų.

„Viskas įvyko staiga. Nebuvo jokių simptomų, jokių nusiskundimų. Jurijus sirgo lengvu bronchitu. Jo sveikata silpo. Manėme, kad taip yra dėl ligos ir dėl to, kad jis ilgą laiką praleido gastrolėse. Jurijus buvo prižiūrimas medikų. Aš buvau šalia jo 24 valandas per parą. Jei nors vienas iš gydytojų būtų užsiminęs, kad reikia pasitikrinti širdį... Tačiau to nepadarė niekas!“ – pasakojo dainininko vadybininkas.

Jo teigimu, mirties išvakarėse J. Šatunovas patyrė mikroinfarktą. Taip esą teigė gydytojai. Spėjama, kad mikroinfarktas buvo užslėptos formos, nes atlikėjo sveikata nesiuntė jokių ženklų – jis nesiskundė. Neatmetama ir tikimybė, kad žinomas vyras galėjo vartoti narkotikus, tačiau A. Kudriašovas tokią versiją paneigė teigdamas, kad J. Šatunovas narkotikų nevartojo.

„Buvo atliktas skrodimas – turiu rezultatus. Jei būtų kažkas negerai, niekas nebūtų leidęs mums jo palaidoti Troekurovskio kapinėse“, – interviu žurnalistams pabrėžė velionio vadybininkas.

Kaip paaiškėjo, dainininkas, be širdies problemų turėjo ir kitų ligų, tačiau visa tai jis slėpė nuo savo gerbėjų.