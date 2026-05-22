Pagalbos organizacijos: humanitarinė padėtis Gazos Ruože išlieka katastrofiška

„Oxfam“, „Save the Children“ ir „Refugees International“ ketvirtadienį JT būstinėje Niujorke kritikavo, kad toliau žioji praraja tarp Izraelio pažadų ir palestiniečių realybės.
„Oxfam America“ prezidentė Abby Maxman sakė, kad Izraelis didžiausią patirtį turinčioms humanitarinėms organizacijoms ir toliau trukdo pristatyti į Gazos Ruožą reikiamą kiekį prekių. Tai, be kita ko, medžiagos, skirtos vandens sistemų remontui, laikinos pastogės ir medicinos priemonės.
„Ir tai – nepaisant pažadų apie atstatymą, ekonominę plėtrą bei ilgalaikę gerovę“, – pažymėjo ji.
JAV chirurgė Teresa Soldner pasakojo apie besitęsiančias Izraelio atakas. Jai lankantis Gazos Ruože, esą kiekvieną dieną buvo vežami sužeistieji. Palestiniečių sveikatos sistema „visiškai paralyžiuota“.
Janti Soeripto iš „Save the Children“ kalbėjo apie badmiriaujančius vaikus Gazos Ruože. Daugiau kaip 600 tūkst. vaikų, be to, trečius metus iš eilės negali lankyti mokyklos.
Radikali palestiniečių organizacija „Hamas“ ir jos sąjungininkės po išpuolio prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. sukėlė karą Gazos Ruože. Per žudynes tą dieną islamistai nužudė daugiau kaip 1 220 žmonių, 251 buvo pagrobtas ir nugabentas į palestiniečių teritoriją.
Po dvejų karo metų 2025 m. spalį įsigaliojo paliaubos, kurioms tarpininkavo JAV. JT Saugumo Taryba praėjus mėnesiui parėmė JAV taikos planą. Izraelis ir „Hamas“ kaltina vienas kitą pažeidžiant susitarimą.
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(be temos)
(be temos)