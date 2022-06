Padėjėja: D. Trumpas, norėdamas prisidėti prie riaušių Kapitolijuje, užsipuolė vairuotoją

D. Trumpo administracijos vadovo Marko Meadowso (Marko Medouso) padėjėjos Cassidy Hutchinson (Kasidi Hačinson) liudijimas riaušes Kapitolijuje tiriančiam Atstovų Rūmų komitetui kol kas yra vienas skandalingiausių. Ji sakė, kad D. Trumpas, pasakęs kalbą netoli Baltųjų rūmų, pareikalavo nuvežti jį į Kapitolijų.

Prezidentas įtūžo išgirdęs, kad tai neįmanoma dėl saugumo priežasčių, ir pabandė perimti iš Slaptosios tarnybos savo oficialaus automobilio valdymą, liudijo C. Hutchinson.

„Aš, po velnių, prezidentas – tučtuojau vežk mane į Kapitolijų“, – pasakęs D. Trumpas vairuotojui. C. Hutchinson nurodė, kad tai jai papasakojo kitas administracijos pareigūnas.

D. Trumpas, tikriausiai per televiziją stebėjęs komiteto posėdį, bandė diskredituoti C. Hutchinson realiu laiku skelbtais įrašais savo socialiniame tinkle. Jis jos pasakojimą vadino „sufalsifikuota istorija“, be to, pareiškė, kad komiteto posėdis yra „kengūrų teismas“ – tai yra, teisingumo parodija.

JAV žiniasklaida vėliau pranešė, kad minimame įvykyje dalyvavę Slaptosios tarnybos agentai galbūt nori liudyti ir paneigti C. Hutchinson pasakojimą.

Slaptoji tarnyba neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti.

Minimas Kongreso komitetas jau metus tiria 2021 metų sausio 6-osios riaušes Kapitolijuje, kuriam laikui sutrukdžiusias patvirtinti Kongrese prezidento rinkimų rezultatus.

Komitetas jau surengė šešis viešus posėdžius siekdamas pagrįsti savo pradinę išvadą, kad D. Trumpas vadovavo nusikalstamam, riaušes Kapitolijuje nulėmusiam sąmokslui panaikinti Joe Bidenui (Džo Baidenui) pralaimėtų rinkimų rezultatus.

C. Hutchinson buvo svarbi administracijos figūra ir galėjo pateikti komitetui pirmą detalų pasakojimą apie veiklą Baltuosiuose rūmuose.

Ji liudijo, kad D. Trumpas ir kai kurie jo artimiausi padėjėjai žinojo apie smurto galimybę. Tai prieštarauja pareiškimams, kad smurtas prasiveržė spontaniškai ir neturi nieko bendra su administracija.