 Nauja vilionė rusams: eisi į karą – nurašys skolas

Nauja vilionė rusams: eisi į karą – nurašys skolas

2026-05-26 11:45
Viljama Sudikienė (ELTA)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį pasirašė įsaką, atleidžiantį į Rusijos kariuomenę užverbuotus naujokus nuo skolų iki 10 mln. rublių (139 tūkst. JAV dolerių). 

<span>Nauja vilionė rusams: eisi į karą – nurašys skolas</span>
Nauja vilionė rusams: eisi į karą – nurašys skolas / Asociatyvi Scanpix nuotr.

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Maskva toliau taiko finansines paskatas, kad pritrauktų daugiau vyrų kariauti Ukrainoje. Rusija jau daugiau nei ketverius metus siūlo pelningus atlyginimus vyrams, užsiregistravusiems dalyvauti plataus masto puolime prieš Ukrainą.

Kremliaus paskelbtas įsakas suteikia teisę rusams, po šių metų gegužės 1 d. pasirašiusiems su armija sutartis, taip pat jų sutuoktiniams gauti atleidimą nuo skolos.

Sutartis su kariuomene turėtų būti pasirašyta mažiausiai vieneriems metams ir skirta „specialiosios karinės operacijos užduočių vykdymui“ – taip Kremlius vadina karą su Ukraina.

Šis įsakas yra naujausia ekonominės paramos priemonė Maskvos kareiviams Ukrainoje. Rusijos ekonomika jau daugiau nei ketverius metus dirba karo reikmėms, armijos poreikiai svarbesni už kitus sektorius.

V. Putinas taip pat žada didinti socialinę paramą Ukrainos karo veteranams, ragina iš fronto grįžusiems kareiviams skirti aukštas pareigas.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Rusija
Mobilizacija
rusų verbavimas
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