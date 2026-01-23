Kritika Kremliaus karinei kampanijai Rusijoje yra uždrausta; Maskva, kariams kovojant Ukrainoje, vykdo masinį susidorojimą su kitaminčiais, o informacija mokyklose yra ypač griežtai kontroliuojama.
Eva Bagrova 2024 metų gruodį savo Sankt Peterburgo mokykloje iškabino kraštutinių dešiniųjų pažiūrų rusų sukilėlių vado Deniso Kapustino, vadovaujančio Maskvos uždraustai proukrainietiškų rusų grupuotei, plakatus. Tuo metu jai buvo 16 metų.
E. Bagrova, kuri metus praleido namų arešto ir ikiteisminio sulaikymo sąlygomis, spalį buvo nuteista už „terorizmo teisinimą“, tačiau apie jos bylą viešai sužinota tik šią savaitę.
Ketvirtadienį Maskvos srities apeliacinis teismas nusprendė „palikti nuosprendį nepakeistą ir atmesti skundą“, teigiama nepriklausomų leidinių „SOTAvision“ ir „RusNews“ paskelbtame teismo posėdžio vaizdo įraše.
E. Bagrova ant mokyklos informacinės lentos buvo pakabinusi du plakatus, vaizduojančius D. Kapustiną ir kitą proukrainietišką kovotoją, su užrašu „Rusijos didvyriai“.
D. Kapustinas vadovauja Maskvos uždraustam Rusijos savanorių korpusui, kuris per beveik ketverius metus trunkantį karą su Ukraina vykdė tarpvalstybinius reidus į Rusiją.
Taip pat žinomas kaip Denisas Nikitinas, Rusijoje jis paskelbtas teroristu, o dėl neonacistinės ideologijos palaikymo jam uždrausta atvykti į Vokietiją.
Nuo karinės kampanijos pradžios mokyklos smarkiai nukentėjo dėl griežtos Rusijos informacijos kontrolės, o Ukrainoje kovojantys rusų kariai šlovinami visoje švietimo sistemoje.
„Valdžia ypač akylai stebi nepilnamečių švietimą ir indoktrinaciją, todėl labai isteriškai reaguoja į bet kokius nelojalumo požymius švietimo sistemoje“, – naujienų agentūrai AFP sakė teisių stebėjimo grupės „OVD-Info“ atstovas Dmitrijus Anisimovas.
„OVD-Info“ skaičiavimais, Rusijoje dėl politinių motyvų įkalinti mažiausiai devyni jaunuoliai, kuriems tyrimo pradžioje buvo mažiau nei 18 metų.
Advokatas Dmitrijus Arevkinas, kuris iš pradžių gynė E. Bagrovą ir pateikė skundą, agentūrai AFP patvirtino nuosprendį ir nurodė, kad jos nebeatstovauja.
Ukrainos karinės žvalgybos tarnyba HUR neseniai pareiškė, kad suklastojo D. Kapustino mirtį, siekdama užkirsti kelią Maskvos planams jį nužudyti.