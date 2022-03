Ministrė: Vokietija ir jos sąjungininkės priims dalį ukrainiečių pabėgėlių

Pasak jos, Moldova, su Ukraina besiribojanti 2,5 mln. gyventojų turinti šalis, priėmė jau apie 100 tūkst. žmonių – beveik tiek pat, kiek ir Vokietija, kurios gyventojų skaičius daugiau kaip 30 kartų didesnis.

Kalbėdama Kišiniove per susitikimą su Moldovos užsienio reikalų ministru A. Baerbock nurodė, kad Vokietija kol kas „prisiėmė tik nedidelę atsakomybės dalį“. Ministrė taip pat gyrė neturtingą Rytų Europos valstybę už pastangas padėti pabėgėliams.

Anot A. Baerbock, Europos Sąjunga kuria „žaliąjį koridorių“, kuriuo žmonės autobusais per Rumuniją bus gabenami į kitas bloko šalis. Be to, ES bendradarbiauja su šalimis partnerėmis, siekdama padėti iš Ukrainos pabėgusiems jų piliečiams grįžti namo, ir „visų pirma skraidina ukrainiečius, pavyzdžiui, per Atlantą“, pridūrė A. Baerbock.

Vokiečių diplomatijos vadovė paragino sąjungininkes solidarizuotis su nuo karo nukentėjusiais asmenimis ir apkaltino Rusiją skleidžiant „vis beprotiškesnę propagandą, dabar net nevengiančią grasinti panaudoti masinio naikinimo ginklus“.