Meksiko mieste – nepaprastoji padėtis dėl smurto prieš moteris

Politikė tikisi, kad toks radikalus žingsnis padės pasiekti, kad ši problema taptų labiau matoma.

„Kiekvienas šiame mieste privalo pasakyti STOP“, – teigė merė.

Vykdydama šią kampaniją, merė C. Sheinbaum taip pat pristatys teisės akto projektą dėl viešo seksualinių išnaudotojų registro sukūrimo.

Remiantis oficialiais duomenimis, per devynis šių metų mėnesius Meksiko mieste nužudyta daugiau kaip 150 moterų. Pasak institucijų, 40 aukų nužudytos vien dėl to, kad jos buvo moterys. Be kita ko, sulaukta šimtai pagalbos skambučių dėl išprievartavimo.

57 metų C. Sheinbaum beveik prieš metus tapo pirmąja Meksiko miesto mere moterimi.

Visoje Meksikoje nuo 2015 metų dar 18 kitų miestų tarybų yra paskelbusios panašaus pobūdžio nepaprastąsias padėtis.