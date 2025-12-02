 Maskvoje per sprogimą žuvo du policininkai

2025-12-24 08:59
BNS inf.

Maskvoje per naktį įvykusį sprogimą, bandant sulaikyti įtartiną asmenį, žuvo du policijos pareigūnai, trečiadienį paskelbtame pranešime pranešė Rusijos tyrimų komitetas.

Maskvoje per sprogimą žuvo du policininkai / Scanpix nuotr.

Pareiškime teigiama, kad „buvo detonuotas sprogstamasis užtaisas“, teisėsaugos atstovams artinantis prie įtariamojo, buvusio šalia jų tarnybinio automobilio.

Incidentas įvyko netoli vietos, kur anksčiau šią savaitę žuvo Rusijos generolas.

Sunkius nusikaltimus tiriantis Rusijos tyrimų komitetas informavo, kad pradėjo tyrimą, siekdami išsiaiškinti „incidento pietinėje Maskvos dalyje, per kurį buvo sužeisti du kelių policijos pareigūnai, aplinkybes“.

Socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbtame pranešime priduriama, kad tyrėjai apžiūri įvykio vietą ir atlieka teismo ekspertizę, įskaitant „medicininius ir sprogmenų tyrimus“.

Teritorija buvo aptverta ir joje buvo gausios policijos pajėgos, rodo Rusijos televizijos transliuoti vaizdai, kuriuose cituojami liudininkai, pasakojantys apie sprogimą, įvykusį apie 1.30 val. vietos (00.30 val. Lietuvos) laiku

Šis incidentas įvyko netoli tos vietos, kur pirmadienį per automobilio sprogimą žuvo generolas leitenantas Fanilas Sarvarovas.

F. Sarvarovas buvo Rusijos Generalinio štabo mokymų skyriaus vadovas.

Nuo 2022-ųjų vasario, kai Rusija pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą, Kyjivas buvo apkaltintas keliais išpuoliais prieš Rusijos karininkus ir prokremliškus veikėjus, įvykdytais Rusijoje ir Rusijos kontroliuojamuose Ukrainos regionuose.

Kyjivas prisiėmė atsakomybę už kai kuriuos išpuolius, tačiau pirmadienio incidento nekomentavo.

