Maskvai – bauginanti žinia

„Turime viską, išskyrus variklį, skirta FP-9, kuri gali skristi į Maskvą ir pasiekti taikinį tinkamu greičiu. Tai yra, turime pavarą, valdymo sistemą, korpusus, bet variklio korpuso dar neįrengėme, kol variklis nebus išbandytas. Variklį išbandysime šį mėnesį ir tikiuosi netrukus pradėti bandomuosius skrydžius.
Kai tik bandomasis skrydis bus baigtas ir bus parodyta, kad viskas veikia tinkamai, kiti bandomieji skrydžiai turėtų prasidėti ten, į Maskvą“, – sakė D. Shtilermanas.
Jis pridūrė, kad Ukrainos balistinės raketos gali pasiekti Maskvą jau šią vasarą arba vėliausiai ankstyvą rudenį.
„Kadangi niekada nelaukiame leidimų ar oficialios sertifikacijos, iš karto statome gamybos linijas. Niekada negaminame tik vienos ar dviejų kopijų. Iškart pagaminame 10 bandomųjų prototipų. Ten pagaminsime 10–20 raketų ir jas paleisime“, – kalbėjo D. Shtilermanas.