Per masinę avariją susidūrė daugiau kaip 100 automobilių

Policijos duomenimis, tarp autoįvykyje dalyvavusių transporto priemonių buvo daugiau kaip 30 vilkikų. Yra daug sužeistųjų, tačiau apie žuvusiuosius kol kas nepranešta. Kelio ruožas tarp Hadsonvilio ir Zelando, kuriame įvyko autoavarija, ilgam buvo uždarytas abiem kryptimis.
Otavos apygardos šerifo biuras tiria incidentą. Vairuotojai prašomi ir toliau vengti kelionių automobiliais.
Masinė autoavarija yra žiemos audros, slenkančios per JAV, padarinys. Nacionalinė meteorologijos tarnyba paskelbė perspėjimus apie labai žemas temperatūras bei galimą gausų sniegą keliose valstijose. Perspėjimas galioja teritorijoms nuo Šiaurės Minesotos iki Viskonsino, Indianos, Ohajo ir Pensilvanijos bei Niujorko.
Naujausi komentarai