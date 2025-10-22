Luvras po vagystės vėl atvėrė duris lankytojams

9 val. ryto (10 val. Lietuvos laiku), įprastu muziejaus darbo laiku, pirmieji lankytojai užėjo pasaulinio garso įstaigą, nors muziejus pranešė, kad salė „Gallerie d'Apollon“ („Apolono galerija“), kurioje sekmadienį įvyko vagystė, lieka uždaryta.
Dešimtys tyrėjų ieško kaltininkų, remdamiesi teorija, kad tai buvo organizuota nusikalstama grupuotė, kuri prie sunkvežimio pritvirtintomis kopėčiomis užlipo į muziejų, o bėgdami vagys išmetė deimantais inkrustuotą karūną.
Jie pagrobė aštuonis neįkainojamus daiktus, įskaitant smaragdų ir deimantų vėrinį, kurį Napoleonas I padovanojo savo žmonai imperatorienei Marie-Louise (Mari Luiz), ir diademą, kuri kadaise priklausė imperatorienei Eugenijai ir yra nusagstyta beveik 2 tūkst. deimantų.
Nusivylę turistai nebuvo įleisti į Luvro muziejų Paryžiaus širdyje kitą dieną po vagystės, o antradienį muziejus buvo uždarytas pagal įprastą tvarkaraštį.
Labiausiai pasaulyje lankomas muziejus pernai savo plačiuose koridoriuose ir galerijose priėmė devynis milijonus žmonių.
Vagystė vėl įžiebė diskusijas dėl saugumo stokos Prancūzijos muziejuose, po to, kai praėjusį mėnesį nukentėjo dar dvi vietos.
