Libano prezidentas: Izraelio pasitraukimas yra nediskutuotinas reikalavimas

Komentaras pasirodė likus kelioms dienoms iki naujo derybų raundo Vašingtone.
Pareiškime, skirtame paminėti ankstesnį Izraelio pasitraukimą iš Pietų Libano 2000 metais po maždaug dviejų dešimtmečių okupacijos, J. Aounas sakė, kad „šiais metais išsivadavimo metinės minimos tuo metu, kai Libaną slegia skausminga realybė“.
„Izraelio atakos nesiliauja, o mūsų brangūs pietiniai kaimai vis dar kenčia nuo atsinaujinusios okupacijos“, – sakė jis.
Izraelio kariai, įsiveržę į Libaną per kovo 2 dieną prasidėjusį naujausią karą su „Hezbollah“, veikia iki vienašališkai nustatytos „geltonosios linijos“, kuri eina Libano teritorijoje, apie 10 kilometrų nuo sienos.
Izraelio kariuomenė taip pat vykdo intensyvius smūgius toli už šios linijos, nepaisydama paliaubų, kurios turėjo įsigalioti balandžio 17 dieną.
„Libanas nesusitaikys su šia realybe“, – sakė J. Aounas.
„Kelias į visišką Izraelio pasitraukimą išliks bekompromisis, nuolatinis nacionalinis reikalavimas, kurio (įvykdymą) Libano valstybė stengiasi pasiekti derybų keliu“, – pridūrė jis.
Libanas ir Izraelis praėjusį mėnesį pradėjo istorinius JAV tarpininkaujamus pokalbius ir ruošiasi ketvirtajam raundui birželio pradžioje. Prieš jį, gegužės 29-ąją, Pentagone įvyks karinių delegacijų susitikimas.
Irano remiamos libaniečių grupuotės „Hezbollah“ vadovas Naimas Qassemas sekmadienį pakartojo savo nepritarimą tiesioginėms deryboms su Izraeliu ir grupuotės atsisakymą nusiginkluoti. „Hezbollah“ toliau atakuoja Izraelio taikinius Pietų Libane ir kitoje sienos pusėje.
„Jei ši vyriausybė nesugeba užtikrinti suvereniteto, ji turėtų pasitraukti, – pareiškė N. Qassemas. – Kur yra suverenitetas, jei JAV valdo Libano valstybės sraigtelius?“
J. Aounas teigė, kad derybos nėra „nei nuolaida, nei pasidavimas“.
„Pietų išlaisvinimas yra valstybės pareiga, palaikoma jos žmonių“, – pridūrė prezidentas.
Libano institucijos įsipareigojo nuginkluoti „Hezbollah“ ir uždraudė jos karinę veiklą po to, kai ji įtraukė Libaną į karą Artimuosiuose Rytuose raketų ugnimi į Izraelį, atsakydama į smūgius, per kuriuos žuvo Irano aukščiausiasis lyderis.
Sekmadienį JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pasmerkė „neapgalvotą „Hezbollah“ raginimą nuversti demokratiškai išrinktą Libano vyriausybę“ ir pareiškė, kad ši proiranietiška ginkluota grupuotė „aktyviai bando įstumti Libaną atgal į chaosą ir destrukciją“.
„Hezbollah“ lyderis Naimas Qassemas anksčiau pareiškė, kad „žmonės turi teisę išeiti į gatves ir nuversti vyriausybę“, reaguodami į Izraelio smūgius ir JAV sankcijas su „Hezbollah“ susijusiai finansų institucijai „al Qard al Hassan“.
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