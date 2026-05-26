Lenkija perspėjo Rusiją nesitaykiti į ambasadą Kyjive

Rusija sekmadienį surengė masinę ataką prieš Ukrainos sostinę ir kaimyninį regioną, per kurią žuvo keturi ir buvo sužeista 100 civilių. Jos užsienio reikalų ministerija anksčiau įspėjo apie planuojamus reidus, nukreiptus į karinę ir pramoninę infrastruktūrą, ir paragino užsienio piliečius palikti šią teritoriją.
„Todėl bet koks smūgis Lenkijos diplomatinėms atstovybėms bus laikomas apgalvotu ir tyčiniu“, – pareiškė Varšuva.
Lenkija pasmerkė nepagrįstos Rusijos agresijos aktus ir paragino šalį „laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų ir sutarčių“.
Kremliaus teigimu, virtinė smūgių buvo surengta keršijant už penktadienį įvykdytą dronų ataką prieš švietimo įstaigą ir bendrabutį Rusijos okupuotame Luhansko regione.
Ukraina paneigė kaltinimus dėl atakų prieš civilius, paaiškindama, kad taikinys buvo dronų operacijoms vadovaujantis padalinys.
Europos Sąjunga (ES) iškvietė vyriausiąjį Rusijos diplomatą Briuselyje, Maskvai įspėjus užsienio piliečius bei diplomatus palikti Kyjivą ir pagrasinus naujais smūgiais Ukrainos sostinei, pranešė atstovė spaudai.
„Rusijos grasinimas užsienio piliečiams ir diplomatams palikti Kyjivą yra nepriimtina eskalacija“, – socialiniuose tinkluose paskelbė ES atstovė spaudai Anitta Hipper, pridurdama, kad pasiuntiniui buvo nurodyta, jog Maskva privalo „nustoti taikytis į civilius“.