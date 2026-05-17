 Lėktuvo keleivis įkando stiuardesei: teko nukreipti skrydį

Lėktuvo keleivis įkando stiuardesei: teko nukreipti skrydį

2026-05-17 12:35
Marius Jakštas (ELTA)

Australijos aviakompanija „Qantas“ dėl netinkamo keleivio elgesio buvo priversta nukreipti į JAV skridusį lėktuvą. Vietos žiniasklaida pranešė, kad jis įkando stiuardesei.

<span>Lėktuvo keleivis įkando stiuardesei: teko nukreipti skrydį</span>
Lėktuvo keleivis įkando stiuardesei: teko nukreipti skrydį / Scanpix nuotr.

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Penktadienį iš Melburno į Dalasą skridęs lėktuvas dėl netinkamai besielgiančio keleivio buvo priverstas nutūpti Prancūzijos Polinezijos sostinėje Papeetėje.

Vyrą sutramdė kiti keleiviai, o vietos žiniasklaida, įskaitant nacionalinį transliuotoją ABC, pranešė, kad jis įkando „Qantas“ darbuotojai.

Nusileidus lėktuvui vyrą pasitiko vietos valdžios institucijos, jam buvo uždrausta skristi visais „Qantas“ lėktuvais.

„Mūsų klientų ir įgulos saugumas yra mūsų pagrindinis prioritetas, o trukdantis ar grėsmingas elgesys mūsų skrydžiuose visiškai netoleruojamas“, – naujienų agentūrai AFP sakė aviakompanijos „Qantas“ atstovas.

Šiame straipsnyje:
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Komentarai

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Komentarai

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briks
Tik psichiškai neįgalus vyras lėktuve gali kam nors įkąsti. Jam reikia uždrausti skristi viso pasaulio lėktuvais. O ten, kur nusileido, nuvežti į psichiatrinę, nes lips į kitą lėktuvą ir vėl kandžios. Matyt stiuardesė nedavė daugiau alkoholio.
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