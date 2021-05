Latvijoje – 338 nauji COVID-19 atvejai, Estijoje – 199

Latvijoje per praėjusią parą atlikus 5 769 testus nustatyti 338 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė vienas anksčiau užsikrėtęs žmogus, pirmadienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Ankstesnę dieną buvo pranešta apie nustatytus 632 naujus COVID-19 atvejus ir keturių užsikrėtusiųjų mirtį. Tuo metu penktadienį buvo skelbta apie nustatytus 1 036 naujus COVID-19 atvejus ir 19 pacientų mirtį. Tądien naujų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius buvo didžiausias nuo vasario 20 dienos, kai paros prieaugis sudarė 1 069 atvejus.

Pastarųjų dviejų savaičių sergamumo koronavirusine infekcija rodiklis padidėjo iki 459,5 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Nuo pandemijos pradžios Latvijoje patvirtintas iš viso 124 301 užsikrėtimo koronavirusu atvejis ir mirė 2 213 koronavirusu užsikrėtusių žmonių.

Nuo skiepijimo kampanijos šalyje pradžios 315 864 žmonės yra gavę pirmąją vakcinos dozę (16,72 proc. Latvijos gyventojų), o visą vakcinavimo ciklą yra užbaigę 79 648 žmonės (4,22 proc. gyventojų).

Estijoje – 199 nauji COVID-19 atvejai, mirė trys žmonės

Estijoje per praėjusią parą atlikus 2 923 testus nustatyti 199 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė trys anksčiau užsikrėtę žmonės, pirmadienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 157 naujus COVID-19 atvejus ir šešių žmonių mirtį.

Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Estijoje siekia 355,01 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Pirmadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 buvo gydoma 290 pacientų, iš jų 44 – intensyviosios terapijos skyriuose, o 30 buvo reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje patvirtinti iš viso 125 337 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 1 204 užsikrėtę žmonės mirė, 116 024 – pasveiko.

Bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę Estijoje jau gavo 373 391 žmogus, visiškai paskiepyta 159 560 žmonių.

Kitos šalys

Lenkijoje – per 2 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 22 pacientai

Lenkijoje per praėjusią parą nustatyti 2 032 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, taip pat mirė dar 22 anksčiau užsikrėtę pacientai, pirmadienį pranešė visuomeninis radijas, remdamasis šalies sveikatos apsaugos tarnybų informacija.

Sekmadienį buvo skelbta apie 3 852 naujus užsikrėtimo koronavirusu atvejus ir 147 pacientų mirtį, šeštadienį – 4 765 naujus koronavirusinės infekcijos atvejus ir 421 anksčiau užsikrėtusio paciento mirtį.

Didžiausias COVID-19 atvejų paros prieaugio rodiklis Lenkijoje buvo fiksuotas balandžio 1-ąją, kai per vieną dieną buvo nustatytas 35 251 naujas užsikrėtimo atvejis, o didžiausias mirštamumas – balandžio 8-ąją, per parą mirus 954 COVID-19 pacientams.

Sveikatos apsaugos ministerijos naujausi duomenys rodo, kad nuo pandemijos pradžios šalyje iš viso patvirtinti 2 835 083 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 70 034 užsikrėtę žmonės mirė.

Ministerija pirmadienį ryte informavo, kad šalies ligoninėse šiuo metu gydomi 15 925 COVID-19 pacientai, iš kurių 2 083 reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Lenkijoje, turinčioje 38 mln. gyventojų, persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 2 576 034 žmonės, iš jų 6 533 – per praėjusią parą, nurodė ministerija.

Nuo skiepijimo kampanijos pradžios vieną vakcinos nuo koronaviruso dozę yra gavęs 10 260 941 žmogus, o visas vakcinavimo kursas atliktas 3 671 671 žmogui.

Rusijoje – per 8,4 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 321 pacientas

Rusijoje per praėjusią parą nustatyti 8 465 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė 321 anksčiau užsikrėtęs žmogus, rodo pirmadienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 8 419 naujų užsikrėtimo atvejų ir 334 pacientų mirtį.

Maskvoje, kuri tebėra labiausiai pandemijos paveiktas Rusijos regionas, nustatyti 2 896 nauji COVID-19 atvejai. Sostinėje per praėjusią parą mirė 56 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje nustatyti iš viso 4 888 727 COVID-19 atvejai, 113 647 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 4 502 906 pacientai, iš jų 6 774 – per praėjusią parą.