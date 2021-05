Latvijoje – 203 nauji COVID-19 atvejai, Estijoje – 179

Latvijoje per praėjusią parą atlikus 2 571 testą nustatyti 203 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė 10 anksčiau užsikrėtusių žmonių, pirmadienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Sekmadienį buvo skelbta apie nustatytus 380 naujų COVID-19 atvejų ir penkių pacientų mirtį.

Sergamumas koronavirusine infekcija per pastarąsias dvi savaites šalyje nuo ankstesnės dienos išliko nepakitęs – 441,2 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Pirmadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 gydomi 656 žmonės, iš jų 86 būklė sunki.

Nuo pandemijos pradžios Latvijoje patvirtinti iš viso 119 953 užsikrėtimo koronavirusu atvejai ir mirė 2 154 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Nuo skiepijimo kampanijos pradžios šalyje 263 808 žmonės yra gavę pirmąją vakcinos dozę (13,93 proc. Latvijos gyventojų), o vakcinavimo ciklą yra užbaigę 52 991 žmogus (2,81 proc. gyventojų), įskaitant nedidelę dalį gavusių bendrovės „Johnsons & Johnson“ vakcinos, kurios pakanka vienos dozės.

Estijoje – 179 nauji COVID-19 atvejai, mirė keturi žmonės

Estijoje per praėjusią parą atlikus 2 924 testus nustatyti 179 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė keturi anksčiau užsikrėtę žmonės, pirmadienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 174 naujus COVID-19 atvejus ir dviejų žmonių mirtį.

Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Estijoje siekia 376,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Pirmadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 gydomi 327 žmonės, iš jų 53 – intensyviosios terapijos skyriuose, o 41 reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje patvirtinti iš viso 122 943 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 1 172 užsikrėtę žmonės mirė, 112 480 – pasveiko.

Bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę Estijoje jau gavo 339 651 žmogus, visiškai paskiepyta 125 319 asmenų.

Kitos šalys

Lenkijoje – 2 525 nauji COVID-19 atvejai, 37 pacientai mirė

Lenkijoje per praėjusią parą nustatyti 2 525 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, taip pat mirė dar 37 anksčiau užsikrėtę žmonės, pirmadienį pranešė visuomeninis radijas, remdamasis šalies sveikatos apsaugos tarnybų informacija.

Ankstesnę dieną buvo pranešta apie 4 612 naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų ir 144 pacientų mirtį.

Didžiausias COVID-19 atvejų paros prieaugio rodiklis buvo fiksuotas balandžio 1-ąją, kai per vieną dieną buvo nustatytas 35 251 naujas užsikrėtimo atvejis, o didžiausias mirštamumas – balandžio 8-ąją, per parą mirus 954 COVID-19 pacientams.

Sveikatos apsaugos ministerijos naujausi duomenys rodo, kad nuo pandemijos pradžios šalyje iš viso patvirtinti 2 805 756 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 68 105 užsikrėtę žmonės mirė.

Ministerija pirmadienį ryte informavo, kad šalies ligoninėse šiuo metu gydomi 21 209 COVID-19 pacientai, iš kurių 2 593 reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Lenkijoje, turinčioje 38 mln. gyventojų, persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 2 529 844 žmonės, iš jų 8 876 – per praėjusią parą, nurodė ministerija.

Rusijoje – beveik 8,5 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 336 pacientai

Rusijoje per praėjusią parą nustatyti 8 489 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė 336 anksčiau užsikrėtę žmonės, rodo pirmadienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 8 697 naujus užsikrėtimo atvejus ir 342 pacientų mirtį.

Maskvoje, kuri tebėra labiausiai pandemijos paveiktas Rusijos regionas, nustatyti 2 635 nauji COVID-19 atvejai. Sostinėje per praėjusią parą mirė 58 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje nustatyti iš viso 4 831 744 COVID-19 atvejai, 111 198 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 4 450 289 pacientai, iš jų 6 367 buvo išrašyti iš gydymo įstaigų per praėjusią parą.