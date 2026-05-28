Kenijos mergaičių mokyklos bendrabutyje per gaisrą žuvo šešiolika žmonių

Vietos žiniasklaida pranešė, kad gaisras kilo apie 1 val. vietos (ir Lietuvos) laiku mergaičių akademijoje „Utumishi“ Nakuru apygardoje, maždaug už 120 km į šiaurę nuo sostinės Nairobio.
Kol kas neaišku, ar visos aukos yra vaikai, tačiau vietos pareigūnų pranešime teigiama, kad gaisras kilo bendrabutyje, kuriame miegojo apie 220 mergaičių.
„Pirmieji gelbėtojai, greitosios pagalbos ekipažas ir mūsų paramos personalas šiuo metu yra įvykio vietoje“, – AFP sakė Kenijos Raudonojo Kryžiaus atstovas, atsisakęs nurodyti aukų skaičių.
Mokykla yra susijusi su Nacionaline policijos tarnyba ir yra vietovėje, kurioje įsikūrę keli kariuomenės ir mokymo objektai.
Vietos žiniasklaidos teigimu, pareigūnai neleido panikuojantiems tėvams patekti į mokyklos pastatus.
Kenijoje, kur internatinės mokyklos yra įprastos – tai misionierių ir britų kolonijinis palikimas – yra buvę daug niokojančių gaisrų mokyklose.
2024 metais žuvo 21 berniukas, kai liepsnos apėmė bendrabutį akademijoje „Hillside Endarasha“ Nerio apygardoje.
Praeityje vaikai buvo kaltinami tyčia sukėlę gaisrus. Vienoje ataskaitoje sakoma, kad vien 2018 metais mokyklose buvo 63 padegimo atvejai.
2017 metais Kenijos nacionalinio nusikalstamumo tyrimų centro ataskaitoje dėl to buvo kaltinamas egzaminų stresas ir ilgi mokslo metai, taip pat teigiama, kad skirtingų mokyklų mokiniai bendravo per kontrabanda įvežtus telefonus, o tai paskatino mėgdžiojimo aktus.
Po minėto 2024 metų gaisro vyriausybė pažadėjo atlikti visų mokyklų saugumo auditą ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn pažeidėjus.
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