Karščio bangos apimtuose Balkanuose siautėja miškų gaisrai

Pranešama, kad Albanijoje gamtinis gaisras sunaikino kelis namus.
Albanijos gynybos ministerijos duomenimis, šimtai ugniagesių ir karių užgesino daugumą iš beveik 40 gaisrų, kilusių per pastarąsias 24 valandas, tačiau daugiau nei dešimt gaisrų vis dar siautėja.
Pasak vietos žiniasklaidos, sekmadienio vakarą pietinėje Finikio pakrantės zonoje, esančioje už 160 km į pietus nuo sostinės, toliau liepsnoja gaisrai. Iš ten buvo evakuota apie 10 žmonių ir nukentėjo keli namai.
Kaimyninės Juodkalnijos ugniagesiams pirmadienį „itin sunkiai pasiekiamoje vietovėje“ netoli sostinės kilus gaisrui pavyko išgelbėti dešimtis namų, žiniasklaidai sakė Apsaugos ir gelbėjimo tarnybos vadas Nikola Bojanovičius.
Pirmadienio popietę kalvose virš Pogdoricos vis dar buvo matyti į dangų kylantys tiršti dūmai, termometro stulpeliui šoktelėjus iki 40 laipsnių Celsijaus.
Kroatijoje apie 150 ugniagesių taip pat praleido naktį saugodami namus nuo gaisro netoli Splito uostamiesčio.
Liepsnas kurstė vėjas ir aukšta temperatūra, todėl ugnis sekmadienį plito aukštyn į kalvas aplink Albanijos pietuose esantį Poličanį, todėl teko iš senelių globos namų evakuoti jų gyventojus ir šešias šeimas iš aplinkinių kaimų.
Ministerija teigė, kad gaisras buvo suvaldytas ir aplinkinėms gyvenvietėms jokios grėsmės nebekelia.
Kovoti su miškų gaisrais dislokuota apie 800 Albanijos karių, taip pat kariniai lėktuvai ir sraigtasparniai iš aplinkinių šalių.
Europos miškų gaisrų informacijos sistemos (EFFIS) duomenimis, nuo liepos pradžios Albanijoje gaisrai nusiaubė beveik 34 tūkst. hektarų.
Policija teigia, kad daugelis gaisrų buvo tyčiniai padegimai. Pastarosiomis savaitėmis buvo sulaikyta daugiau nei 20 žmonių.
„Tyčinis padegimas yra ne tik nusikaltimas, bet ir išdavystė“, – pareiškime sakė Albanijos ministras pirmininkas Edi Rama (Edis Rama).
Šią savaitę keliose Balkanų vietovėse temperatūra gali pakilti virš 40 laipsnių Celsijaus, regioną užklupus karščio bangai. Aukščiausia temperatūra numatoma Serbijoje, Bosnijoje ir Kroatijoje.
